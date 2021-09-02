شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

عروض العثيم في السعودية، تقوم شركة العثيم في المملكة العربية السعودية بتقديم أفضل العروض الأسبوعية لكل عملائها في كل فروع الشركة، حيث أصبحت شركة العثيم الآن تمتلك عدد كبير من الفروع في كل مدن المملكة، وتقوم شركة العثيم بمشاركة العملاء هذه العروض والخصومات من خلال هذه الفروع، حيث يعتبر العثيم الآن من أكبر سلاسل الأسواق الموجودة في المملكة العربية السعودية.

عروض العثيم في السعودية

تتخصص شركة العثيم في بيع كل المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة، حيث تضم فروع العثيم مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية التي يحتاج إليها العملاء.

بالإضافة إلى وجود العروض والخصومات التي تقوم بعرضها على الموقع الإلكتروني الخاص بها أو مشاركتها مع العملاء في كل فروع الشركة.

تعمل شركة العثيم على تنظيم قائمة مميزة من العروض كل أسبوع لكل العملاء، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل عروض خاصة بالعملاء الذين يفضلون التسوق عبر الموقع الإلكتروني الخاص بشركة العثيم، ويبحث عدد كبير من العملاء عن هذه العروض بشكل مستمر.

عروض العثيم الأسبوعية

خصومات العثيم بلغ سعر علبة حليب أنكور بودرة كيس ٢,٢٥ كجم ٤٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ٦٨ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم بلغ سعر علبة كاتشب طماطم هاينز ١٣ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦ ريال سعودي.

تنزيلات العثيم بلغ سعر علبة شراب سن توب برتقال ١٢٥ مل ١٦ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٨ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة زيت نخلتين نباتي بلاستيك ١,٥ لتر ١١ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦ ريال سعودي.

بلغ سعر علبة تونة بليمز خفيف ١٨٥ جم ١٢ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٧ ريال سعودي.

تخفيضات العثيم