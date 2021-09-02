نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجلة عروض هايبر بنده للجوالات والإلكترونيات حتي 30 محرم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم هايبر بنده أقوي الأسعار على أحدث الجوالات والشاشات والإلكترونيات عبر عروضها الأسبوعية التي تقدمها حيث تعد بنده من الأسواق التجارية التي تقدم أفضل أجهزة الجوالات والشاشات داخل المملكة العربية السعودية كما تقدم عروض للسلع الغذائية وغيرها ومن خلال تلك المقالة سوف نطلعكم على مجلة عروض هايبر بنده وأحدث العروض المقدمة على الجوالات والإلكترونيات وأدوات المطبخ.

مجلة عروض هايبر بنده للجوالات والإلكترونيات

تقدم أسواق هايبر بنده عدد من الجوالات ذات العلامات التجارية ذات الجودة العالية كما تحمل الجوالت المقدمة من هايبر بنده خصومات كبيرة ومن الجوالات والإلكترونيات التي تقدمها أسواق هايبر بنده التالي:

احصل على جوال فيفواي 01بسعر 929 ريال سعودي بدل من سعر 999 ريال كما يوجد جوال فيفواي 20 بسعر 599 ريال سعودي بدل من 669 ريال.

ووصل حديثاُ إلى أسواق بنده جوال فيفواي 1 اس فور جي بسعر 399 ريال سعودي.

وإذا ةكنت من عشاق جوالات شياومي تقدم لك هايبر بنده جوال شياومي ريدمي 9 تي بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 689 ريال ويوجد أيضاً شياومي ريدمي 9 أي بسعر 339 ريال سعودي بدلاً من 389 ريال وشياومي ريدمي نوت 10 اس بسعر 829 ريال سعودي بدل 899 ريال.

ومن جوالات سامسونج الموجودة بالعروض جوال سامسونج أي 02 بسعر 425 ريال سعودي وجوال سامسونج أي 12 بسعر 599 ريال سعودي وجوال سامسونج اي 32 بسعر 1099 ريال سعودي.

جوال لينوفوكي 13 بسعر 349 ريال سعودي بدل من 449 ريال.

سماعة لاسلكية برو بودس روكسون بسعر 99 ريال بدل من 229 ريال وكابل أيفون أبل 2 متر بسعر 89 ريال سعودي بدل من 129 ريال.

تابلت لينوفو إم 7 بسعر 399 ريال سعودي بدل من 499 ريال ولابتوب اسوس اي 3 بسعر 2149 ريال سعودي بدل من 2340 ريال.

عروض هايبر بنده للشاشات

يوجد تلفزيون اي تي سي 55 بسعر1599 ريال سعودي بدل من وتلفزيون امبكس جلوريا 50 بسعر 1599 ريال بدل من 1899 ريال وتلفزيون امبكس جلوريا اندر ويد 43 بسعر 959 ريال سعودي بدل من 1199 ريال تلفزيون سكاي وورث جوجل 65 بسعر 2699 ريال سعودي بدل من 3499 ريال كما يوجد جهاز اندرويد للتلفزيون مي بوكس اس بسعر 239 ريال سعودي بدل من 437 ريال.

عروض أدوات المطبخ والأجهزة المنزلية

وتقدم هايبر بنده عروض على أدوات مطبخ حيث يوجد قدر كوركماز استرا وطقم قدور كوركماز تومبك وطقم قدور جرانيت مع غطاء ستانلس ستيل مستر كوك وطقم صواني فورن بوركام وغيرهم كما يوجد عدد من الأجهزة المنزلية ومنها مكنسة كهربائية كليك أون وخلاط كليك أون وصندوق براد للرحلات كيب كولد.