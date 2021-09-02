شوف خصومات اسواق العثيم بالسعودية اليوم 60% على جميع السلع

خصومات وعروض أسواق العثيم الأسبوعية بالسعودية اليوم، تعتبر العثيم من أكبر المتاجر في المملكة العربية السعودية والتي تقدم إليكم أفضل المنتجات الطازجة، فتتسم أسواق العثيم بالكثير من المميزات التي بفضلها استطاعت أن تحظى على مكانة مميزة بين كافة المتاجر والآن إذا كنتم في حاجة لشراء مستلزمات منزلكم يمنكم التوجه لأقرب فرع من فروع العثيم فهي تعمل على مدار الأسبوع في كافة أرجاء المملكة العربية السعودي.

تخفيضات العثيم الأسبوعية بالسعودية:

مع قدوم المدارس استطاعت أسواق العثيم أن توفر إليكم عرض شامل كافة المستلزمات المدرسة من أقلام وشنط مدرسية وحقائب مناسب لكافة الطلاب، كما أن أسواق العثيم تقدم إلى كافة عملائها عروض على جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية والعرض يقدم إليكم الحصول على هدية مقابل الحصول على منتج.

خصومات العثيم على المنتجات الغذائية:

لدى معارض العثيم الكثير من العروض على مختلف المنتجات الغذائية ومن بين المنتجات التي يشملها العرض:

2 كيلو من اللانشون الفيا بقري سادى.

اثنان كيلو من جبنا فيتا وهي جبنة مصرية قليلة الملح.

لحم عجل بلدي بالعظم بخصم 40%.

لحم العجل بدون عظم.

كيلو لحم حاشي بدون عظم.

كرتونة دجاج ساديا محمد وزن الدجاجة 1200 جرام.

ثلاثة كيلو بصل أحمر مصري من الحجم الكبير.

كيلو من العنب الأحمر.

كيلو مانجو عويسي مصي.

ثلاثة كيلو موز.

المزيد حول العثيم:

عليكم أن تدركوا أن تلك العروض سارية حتى نفاذ الكمية، فمع نهاية كل أسبوع حرصت العثيم على أن تقدم إليكم عروض تساعد من ليس لديهم القدرة على ملء منزلهم بالأغراض الذي يحتاجها، فأسرعوا الآن للتوجه إلى عثيم لتحصلوا على فرصة شراء ممتازة فالخصومات المتوفرة إليكم لا مثيل ولا شبيه لها، فلا تقف على منتجات الطعام فقط بل تشمل أيضاً أجهزة كهربائية وهاتف محمول والتي من أشهرها هاتف ايفون 12 برو ماكس من العثيم متوفر باللون الأبيض والفضي، فيوجد في أسواق العثيم على كافة المنتجات من لحو ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان ومختلف الأجهزة الكهربائية ويمكن لأي سيدة أن تحصل على كل ما يلزمها وتقوم بتخزينه لحين اللزوم.