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شوف أحدث عروض بنده هايبر بنده طوال أيام الأسبوع تخفيضات مذهلة مع مهرجان الذويقة

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ياسر حمد 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض بنده هايبر بنده طوال أيام الأسبوع تخفيضات مذهلة مع مهرجان الذويقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث عروض بنده هايبر بنده طوال أيام الأسبوع تخفيضات مذهلة مع مهرجان الذويقة - ثقفني

إليكم أحدث عروض بنده هايبر بنده لهذا الأسبوع والتي نشرها الموقع الرسمي للسوبر ماركت عبر الموقع الرسمي له على الإنترنت وذلك بعنوان مهرجان الذويقة، حيث تتضمن النشرة الإلكترونية لماركت بنده هذا الأسبوع تخفيضات كبيرة على الأطعمة تقارب نسبة ال 50% على بعض المنتجات المعروضة، وبدأ مهرجان الذويقة في هايبر بنده منذ أمس الأربعاء الموافق 24 محرم الموافق 1 سبتمبر وتستمر لمدة أسبوع أي حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 محرم 1443هـ الموافق 7 سبتمبر 2021 أو حتى نفاذ الكميات المعروضة في المخازن والمعارض الخاصة بسوبر ماركت هايبر بنده.

أحدث عروض هايبر بنده محرم 1443

وتبدأ الصفحة الأولى من تخفيضات هايبر بنده بخصومات على زيت دوار الشمس حيث يباع عدد 2 حبة بسعر 29.95 ريال بدلا من 29.95 ريالا للحبة الواحدة خارج العرض، وتباع عبوة الجبنة الشيدر القابلة للدهن من نوع المراعي العبوة التي وزنها 900 جرام بسعر 30.95 للحبة الواحدة بدلا من 44.95 ريال، وجبنة كريم مطبوخة المراعي بسعر 30.95 ريالا بدلا من 47.95 ريال للعبوة الواحدة مع ملاحظة أن العرض ساري على القطعتين معا بالنسبة للثلاثة أصناف الموضحة مسبقا، ويباع كيس أرز بسمتي نوع أبو كأس عبوة 5 كيلوا بسعر 25.95 ريالا بدلا من 42.5 ريال، وكيس صدور دجاج طرية ساديا بسعر 37.95 ريال بدلا من 58.95 ريال، وحليب نيدو المجفف كامل الدسم حجم العبوة 2.5 كيلو بسعر 53.95 ريال بدلا من 92.95 ريال.

عروض هايبر بنده محرم 1443

أحدث عروض هايبر بنده

 

الصفحة الثانية من النشرة الإلكترونية لعروض بنده ماركت على المكسرات والتمر، حيث يعرض نوع التمر البرجي المحلي بسعر 4.95 ريالا للكيلو الواحد، ويأتي سعر اللوز الني بالقشر بسعر 29.95 ريالا للكيلو، واللوز المحمص بالقشر بسعر 29.95 ريالا للكيلو الواحد، وسعر كيلو فستق ني النوع الأمريكي بسعر 54.95 ريالا للكيلو.

الصفحة التي تليهم هي عروض اللحوم حيث يمكنك شراء كيلو اللحم المفروم البقري من النوع البرازيلي قليل الشحم بسعر 28.95 ريال للكيلو، والكفتة البقري البرازيلي كذلك بالسعر نفسه، وكيلو الإسكالوب البقري البرازيلي بسعر 39.95 ريال، وفخد خروف استرالي بالعظم بسعر 43.95 للكيلو، وسعر كيلو موزة غنم بالعظم من النوع الإسترالي بسعر 52.95 ريال، وفخد خروف استرالي منزوع العظم بسعر 69.95 ريال للكيلو.

الصفحة الثانية عروض هايبر بند النشرة الالتكرونية

عروض هايبر بندة سبتمبر 2021

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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