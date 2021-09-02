نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض موقع أمازون مصر الجديد Amazon egypt تخفيضات وخصومات غير مسبوقة أكثر من 60% على جميع المستلزمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أمازون مصر اصبح الآن متاح رسمياً بعد اعتزام شركة امازون العالمية على استثمار اكثر من مليار جنيه في السوق المصري بما يعزز التجارة الإلكترونية والتسوق الرقمي، وبالتزامن مع انطلا موقع امازون مصر Amazon egypt اصبح هنا العديد من التخفيضات والعروض المقدمة من amazon.eg من مختلف المستلزمات التي تلبي جميع الاحتياجات، حيث استحوذت شركة امازون على شبكة سوق كوم الرقمية، وبالتالي فإن شركة امازون قامت بتغيير موقع سوق كوم الى امازون مصر لينضم موقع amazon.eg الى مواقع امازون العالمية، وفيما يلي نستعرض جانب من عروض امازون مصر بعد تفعيل منصة امازون الجديدة.

عروض امازون مصر للاب توب بخصم 20%

اعلن موقع amazon.eg عن إتاحة أجهزة لاب توب في متجره بتخفيضات حصرية غير مسبوقة تصل الى 20% على مختلف الأجهزة، حيث يمكنك الذهاب الى قسم اللاب توب في متجر امازون مصر الجديد والبحث عن الجهاز المناسب لك، والجدير بالذكر انه يمكنك البحث عن طريق رقم المعالج أو عدد البوصة بالنسبة لمقياس الشاشة، حيث يسهل هذا بشكل كبير عملية البحث وانبعاث الراحة لدى العميل.

عروض amazon eg للأثاث بخصومات 35%

شهدت منصة امازون الجديدة تخفيضات غير مسبوقة على أثاث المنزل بحوالي 35% من سعرها الحالي، كما أن Amazon يعرض مجموعة مميزة من الأثاث بما بناسب العصر الحالي، والتي تجد قبولاً واسعا من المستهلك.

عروض امازون في مصر على منتجات العناية الشخصية بخصم 40%

يعرض موقع amazon.eg مجموعة مميزة من منتجات العناية الشخصية التي يبحث عنها الكثير وخاصة في الإنترنت، حيث وفر امازون العديد من منتجات العناية الشخصية والتي توفر للعديد إطلاله أنيقة حيث وصلت الخصومات على لهذه المنتجات حوالي 40 % من سعر المنتج.

خصومات امازون مصر

هناك العديد من المستلزمات المنزلية وغيرها من الأقسام شهدت تخفيضات غير مسبوقة بعد إطلاق موقع amazon.eg لأول مرة واليكم جانب من هذه العروض.

خصومات امازون مصر على المشروبات والأغذية بلغت 20%.

عروض امازون مصر على ملابس السيدات والنساء بلغت 50%.

عروض امازون على مستلزمات السيارات وصلت الى خصم 60%.

كما أن هناك العديد من المنتجات التي شهدت تخفيضات غير مسبوقة ويمكنكم معرفة المزيد حول عروض امازون مصر من خلال متابعة موقع امازون الجديد amazon.eg الذي يعتبر طفرة كبيرة في عالم التسوق الرقمي.