شوف عروض العثيم على الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية من الأخر يا بلاش

عروض العثيم اليوم يقدم لجميع عملائها بالمملكة العربية السعودية، عروض جديده ومختلفة على الأجهزة المنزلية والإلكترونية والجولات المحمولة، التي لا يستغني عنها أي منزل سعودي تبدأ بتاريخ 1 من سبتمبر 2021 الموافق 24 محرم 1442هـ تستمر لمدة أسبوع، أو حتي نفاذ الكمية بأقوي الأسعار وأقوي الخصومات التي تنفرد بها أسواق العثيم.



عروض العثيم اليوم

عروض الجوالات متوفرة بالفروع التالية المروج، البديعة، بريده، الربوة، طريق، الملك، السويدي، الإحصاء، خريص، الدمام، مكة، الهتوف، عروض اللاب توب متوفرة في الفروع الأتية الشفاء، الربوة، خريص، السويدي، عروض الإلكترونيات، متوفرة بالفروع التالية الرياض، شقراء، بريده، الجمعة، تبوك، حفر الباطن، أبها، رفحاء، الأحساء، عرعر، الدمام، جدة، الخرج.

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شاشة أرو ال دي 32 بوصة للحبة الواحدة ب 539 ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس 2×1 للحبة الواحدة ب 199 ريال سعودي.

مسرح منزلي جيباس 8458 /8459 للحبة الواحدة ب 119 ريال سعودي.

سماعة أمبيكس للحبة الواحدة ب 99 ريال سعودي.

سماعة ميكرو ديجيت بلوتوث ب 249 ريال سعودي.

سماعة امبيكس 2,1 ب 169 ريال سعودي.