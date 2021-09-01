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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات كبيرة خلال شهر سبتمبر تسوق الآن في المقال التالي
عروض اكسترا الأسبوعية، عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا من أكثر الشركات المميزة والمعروفة في مجال بيع الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وكل أجهزة المنزل الحديث والمطبخ، بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بالعناية الشخصية، كما تقوم شركة اكسترا بتقديم مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية للعملاء بشكل مختلف، هذه العروض التي تشمل كل الأجهزة الكهربائية المنزلية والمطبخ، وسنقوم بعرض جزء منها في هذا المقال.
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عروض اكسترا الأسبوعية
عروض اكسترا في السعودية شركة اكسترا من الشركات الموثوق بها من قبل العملاء، حيث مر على تأسيس أول فرع من هذه الشركة عشرات السنين لذلك يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يثقون في اكسترا لشراء كل الأجهزة الكهربائية لمنزلهم وأيضاً الحصول على كل أجهزة المنزل الحديث التي من الصعب إيجادها في أي مكان.
خصومات اكسترا الشهرية
تقوم شركة اكسترا بتصنيع مجموعة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة في المصانع الخاصة بها، هذه الأجهزة التي يتم تصنيعها بأعلى جودة ممكنة ثم تقديمها للعملاء بأسعار مخفضة.
- تخفيضات اكسترا اليوم بلغ سعر جهاز هيوماكس ريسيفر اف ون ميني بلس صورة عالية الوضوح ١٣٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٩٠ ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية بلغ سعر جهاز ال جي مكبر الصوت بلوتوث منفذ يو اس بي لون أسود ٨٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٦٩٩ ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية بلغ سعر جهاز سكاي ورث جهاز استقبال لون اسود ٣٩٩ ريال سعودي.
خصومات اكسترا اليومية
- تنزيلات اكسترا الشهرية بلغ سعر جهاز سوني ساوند بار مع مكبر صوت مدمج ٩٩٩ ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية بلغ سعر جهاز إل جي مسرح منزلي ١٠٠٠ واط ١١٩٩ ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية بلغ سعر جهاز هيو ماكس جهاز استقبال عالي الوضوح ١٤٠ ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية بلغ سعر جهاز كول اوف يوتي بلاك اوبس بلاي ستيشن ٣١٩ ريال سعودي.
تنزيلات اكسترا الشهرية
- تخفيضات اكسترا الشهرية بلغ سعر جهاز بلاي ستيشن فور مارفل افينجرز ٢٩٩ ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا الأسبوعية سعر جهاز كولكشن نيو بلاي ستيشن فايف بلغ ٢٩٩ ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم بلغ سعر جهاز ديمون سولز بلاي ستيشن ٢٩٩ ريال سعودي.
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