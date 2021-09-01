نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت LuLu بالمملكة بمناسبة موسم العودة للمدارس على الجوالات والأجهزة الكهربائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نقدم لكم اليوم عملاء لولو ماركت lulu القدامى والجدد أحدث عروض لولو ماركت في المملكة العربية السعودية على العديد من المنتجات والسلع المطلوبة كالجوالات بأنواعها، والأدوات الدراسية، وكذلك على الأجهزة الكهربائية، وعلى غيرهم من المنتجات الهامة لكل منزل، كل هذا من خلال مهرجان لولو بمناسبة العودة للمدارس، والذي يعد من أكبر سلاسل الهايبر ماركتات التي تقدم أفضل الخدمات على أجود أنواع السلع في مدن المملكة العربية السعودية، وإليكم تفاصيل العروض:

عروض لولو ماركت Lulu بالسعودية حتى نفاذ الكميات

يتوفر في هايبر لولو بالمملكة العربية السعودية، وخاصة فروع مدينة الرياض خصومات مميزة جداً على: أسعار العديد من المنتجات والأدوات الدراسية، مثل عروضه على أسعار المكاتب بأنواعها وألوانها المختلفة، والتي تستخدم في كتابة الواجبات والمذاكرة بالمنزل للأطفال الصغار، كما يتوفر معها الكرسي الخاص بها بنفس شكل المكتب.

عروض لولو lolo على الأجهزة الكهربائية

يتوفر في فروع لولو ماركت بالرياض العديد من التنزيلات في أسعار معظم الأجهزة الكهربائية، ومن بينها: خصم لولو الخاص على سعر غسالة الصحون المنظفة من ماركة بوش Bosch الألمانية تعمل بستة أنظمة غسل مختلفة، كما يتوفر خصم آخر من لولو على أسعار جميع أنواع الشاشات الموجودة بالماركت، ومنها: عرض لولو على سعر شاشة Apple Macbook air core i3، وكذلك خصم آخر على سعر شاشة سوني Sony المميزة ذات الـ 75 بوصة، ذات النظام الذكي الجديد: تعمل بنظام Smart Phone، كما تتوفر مفاجأة على سعر المنتج الأكثر مبيعاً: جوال iphone 12 الغني عن التعريف.

عروض لولو في السعودية على الجوالات

يتوفر أيضاً في lolo market بالرياض العديد من التخفيضات على أسعار جوالات سامسونج Sumsung المميزة، ومنها:

جوال سامسونج Sumsung Galaxy S21 5G

جوال سامسونج Sumsung S21 Ultra 5G

وغيرها من العروض على الجوالات في الرياض، والخرج، وفي حائل.

تخفيضات لولو ماركت على الجوالات

يتوفر أيضاً بفروع لولو السعودية العديد من الخصومات على أسعار الجوالات الأتية: جوال Oppo reno4، كما يتوفر خصم آخر على سعر جوال Oppo A94، وعلى غيرها من الجوالات.