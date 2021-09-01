شوف عروض لولو ماركت في السعودية تخفيضات كبيرة على مئات السلع

عروض لولو واحدة من أقوى العروض على السلع المختلفة داخل السعودية. وتتنوع المنتجات المعروضة في هايبر ماركت لولو ما بين الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والرياضية وبين سلع البقالة المختلفة. كما يوجد قسم خاص بمنتجات العناية الشخصية للكبار من الرجال والسيدات. بالإضافة إلى قسم الأطفال الذي يحتوي على الكثير من المنتجات المخصصة للأطفال من منتجات عناية بالطفل وألعاب وغيرها الكثير. كما يمكنكم أيضاً شراء العديد من المنتجات الطازجة مثل الخضر والفاكهة واللحوم بأنواعها. أما إذا كنت تود شراء هدية قيمة مثل جهاز جوال أو ساعة ذكية فلولو المكان الأمثل للتسوق.

عروض لولو السعودية

تبدأ العروض من يوم 1 سبتمبر وتستمر لمدة أسبوع حتى يوم 7 سبتمبر في جميع فروع لولو في المملكة.

اشتري كرتون من دجاج فقيه المجمد يحتوي الكرتون على 10 حبات وزن الواحدة 600 جرام بسعر 71.95 ريال فقط بدلاً من 98.95 ريال. يمكنك إعداد أشهى وصفات الدجاج المشوي أو صنية البطاطس بالدجاج اللذيذة.

احصل على حبتان من جبنة المراعي وزن 500 جرام مقابل 16.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال.

عرض على كيلو الطماطم السعودي بسعر 2.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال. يستمر العرض لمدة 4 أيام.

كيس وزن عشرة كيلو جرام من أرز أبو كاس مزة بسمتي أبيض هندي بسعر 57.95 ريال بدلاً من 84.95 ريال.

حبتان من زيت نباتي نخلتين سعة الزجاجة 1.5 لتر مقابل 17.90 ريال بدلاً من 27.90 ريال.

مسحوق غسيل اريال للحصول على ملابس ناصعة البياض وزن 5 كيلو جرام أو 4.5 كيلو مضاد للبكتيريا بسعر 38.95 ريال بدلاً من 88.90 ريال.

لولو هايبر ماركت

الآن يمكنك شراء كيلو من اللحم البقري الهندي مقابل 26.90 ريال سعودي بدلاً من 35.95 ريال. مع العلم بأن هذا العرض مستمر لمدة 4 أيام فقط.

قطع دجاج مشكلة إنتاج وزن الطبق 900 جرام بسعر 7.50 ريال بدلاً من 12.10 ريال.

دجاج إنتاج طازج وزن الكيس كيلو جرام مقابل 14.50 ريال بدلاً من 18.20 ريال.