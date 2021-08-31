عروض كازيون اليوم 31 أغسطس وحتى 6 سبتمبر بأسعار وخصومات متميزة

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محمد سياف - ابو ظبي - عروض كازيون اليوم 31 أغسطس 2021 وهي من العروض المتميزة التي تقدم العديد من المنتجات المنزلية بأسعار مخفضة تناسب كل المستويات حتي تقدم أفضل خدمة للعميل ومن أمثلة هذه المنتجات ” الأرز والدقيق والصلصة والخل والزبدة والزيت والالبان والجبنة والفراخ واللحمة و النقانق وملوخية والطحينة والتونة والحلاوة والمربي والمهلبية والجيلي وشوكولاتة وبسكويت وايس كريم وعصير ونسكافية وأنواع مسحوق وجل غسيل الملابس وداوني ومناديل وبامبرز وشامبو ومعجون أسنان والعديد من المنتجات الأخرى ويمكن متابعة أيضاً عروض كارفور للموسم الدراسي.

عروض كازيون اليوم 31 أغسطس 2021

يمكن لكل عملاء كازيون ماركت التواصل معهم عن طريق الموقع الرسمي لكازيون ماركت لتسمتعوا بالشراء اونلاين بدون تعب أو مجهود و يمكن التواصل عن طريق التليفون الخاص 19609.