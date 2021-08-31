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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصومات هائلة تصل ل 65% من 1 سبتمبر وحتي 15 سبتمبر في المقال التالي
عروض بنده في السعودية، تتخصص شركة بنده في بيع كل المنتجات الغذائية والسلع الاستهلاكية المختلفة على نطاق واسع، حيث تمتلك شركة بنده الآن العديد من الفروع في كل أنحاء المملكة، وذلك بهدف سهولة وصول المنتجات لكل العملاء في كل مكان، وتتميز شركة بنده بالعروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة لكل العملاء في فروع بنده.
عروض بنده اليوم ولمدة 5 أيام خصومات وتخفيضات تصل ل 65%
عروض بنده السعودية
خصومات بنده في السعودية، تقوم شركة بنده بتنظيم مجموعة كبيرة من العروض الأسبوعية المختلفة لكل العملاء في كل أنحاء المملكة، حيث جاءت هذه العروض لتضم مجموعة كبيرة من المنتجات والسلع المختلفة التي يبحث عنها العملاء بشكل يومي، وذلك لكي يستفيد منها الكثير من الأشخاص، كما نجحت الشركة في تصنيع عدد من المنتجات الغذائية والسلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل منزل، وعملت الشركة على تصنيع هذه المنتجات بأعلى الإمكانيات والجودة، ثم يتم تقديمها للعملاء بأسعار مخفضة، وقامت شركة بنده بضم هذه الأقسام إلى قائمة العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة.
تخفيضات بنده الأسبوعية
- تنزيلات بنده بلغ سعر علبة مكعبات لحم بقري استرالي 40 ريال سعودي بدلاً من سعر 44 ريال سعودي.
- عروض بنده الأسبوعية بلغ سعر علبة روستو بقري برازيلي 40 ريال سعودي بدلاً من سعر 45 ريال سعودي.
- خصومات بنده بلغ سعر علبة أفخاذ التنمية دجاج 450 جم 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.
- تنزيلات بنده بلغ سعر كيلو مفروم بقري برازيلي قليل الشحم 29 ريال سعودي بدلاً من سعر 39 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة قطع قاروص ستيك 300 جم 25 ريال سعودي بدلاً من سعر 35 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة حليب مجفف كامل الدسم لونا 53 ريال سعودي بدلاً من سعر 78 ريال سعودي.
- بلغ سعر علبة عسل الغابة السوداء لانجنيز 2.5 كيلو 298 ريال سعودي بدلاً من سعر 372 ريال سعودي.
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