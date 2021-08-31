شوف عروض العثيم الترويجية حتي 7 سبتمبر 2021 عروض العودة إلي المدارس

عروض العثيم الترويجية ، لقد أصدرت أسواق العثيم الخصومات الخاصة بالأسبوع الثالث في البروشور الأسبوعي الذي يقوم بتقديم أفضل أسعار العودة إلي المدارس داخل المملكة العربية السعودية. حيث هناك خصومات وعروض كبيرة علي جميع المنتجات التي يقوم بترويجها سوبر ماركت العثيم. كما أيضا هناك خصومات كبيرة علي الأجهزة المنزلية والإلكترونية تحت شعار الأجهزة المنزلية (من الأخر… يابلاش). واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض من خلال موقعكم المفضل (ثقفني) عروض العثيم الترويجية هذا الأسبوع وحتي 7 من سبتمبر 2021 تحت شعار العودة إلي المدارس. كما أيضا سوف نستعرض عروض العثيم في مدينة الرياض. لآنها تعتبر لها بروشور خاص بالمنتجات فتابعوا معي من خلال السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم الترويجية مدينة الرياض

كما نعلم أن أسواق العثيم لديها الكثير والكثير من الفروع داخل المملكة وفي بعض الأحيان تقدم خصومات خاصة بفروع معينة وخاصة في بعض المدن مثل مدينة الرياض فتابعوا معي خصومات مدينة الرياض.

لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 28.95 ريال سعودي بخصم يصل حتي 40%.

كيس لبن نيدو بودرة 2250 جرام بسعر 45.95 ريال سعودي بدلا من 69.95 ريال سعودي.

أرز أبو كاس بسمتي مزة 10 كجم بسعر 54.95 ريال بدلا من 83.95 بحد اقصي يمكنك شراء 2 كيس لكل عميل.

كما أيضا عروض العثيم الرياض يقدم سكر الأسرة ناعم 10 كجم بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.95 ريال سعودي.

يقدم سكر الأسرة ناعم 10 كجم بسعر 22.95 ريال بدلا من 35.95 ريال سعودي. 3 حبات مكرونة بيرفيتو 450 جم بسعر 8.25 ريال بدلا من 16.25 ريال سعودي وبحد أقصي 9 حبات لكل عميل.

كما أيضا يقدم العثيم ماركت عروض 1+1 مجانا مثل 2 كيس بطاطس بسعر 6 ريال سعودي.

2 كيلو لانشون الفلة بقري سادة بسعر 28.50 ريال سعودي بسعر 57 ريال سعودي.

2 كيلو جبنة فيتا مصري بسعر 21.50 ريال سعودي بدلا من 43 ريال سعودي.

مربي شهد 2 كيلو بسعر 22.95 ريال سعودي بدلا من 45.95 ريال سعودي.

2 علبة خوخ سكري بسعر 14.95 ريال سعودي.

عين جمل فاخر 2 كيلو بسعر كيلو واحد 70 ريال سعودي.

كما أيضا هناك 2 كيلو زبدة خليط إماراتي بسعر 15,95 ريال سعودي.

عروض العثيم الإلكترونية

خصومات الإلكترونيات تشمل جميع فروع أسواق العثيم. وهي كالتالي:

محضر طعام كينوود بسعر 219 ريال بدلا من 272 ريال سعودي.

طقم طبخ 8 قدع من هوم أواي بسعر 99 ريال بدلا من 171 ريال سعودي.

عروض العثيم الترويجية تقدم ميكروويف جي في سي برو 20 لتر بسعر 169 ريال بدلا من 239 ريال سعودي.

تقدم ميكروويف جي في سي برو 20 لتر بسعر 169 ريال بدلا من 239 ريال سعودي. كما أيضا تقدم أسواق العثيم سخان سندوتش اي تي سي بسعر 59 ريال بدلا من 75.58 ريال سعودي.

خلاط كينوود مع مطحنة جيك بسعر 212 ريال سعودي.

مكاينة حلاقة فليبس للرجال بسعر 159 ريال سعودي.

غلاية زجاج من هومر بسعر 55 ريال سعودي.

كما أيضا هناك مكنسة جي في سي 1800 وات برميل بسعر 149 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم عروض العثيم الترويجية. للأسبوع الثالث من مهرجان العودة إلي المدارس كما أستعرضنا أيضا العروض الخاصة بمدينة الرياض. الخصومات متاحة من اليوم وحتى 7 من سبتمبر 2021. نتمنى أن تكون تلك المقالة مفيدة لكم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.