انت الان تتابع تفاصيل خبر أخر عروض كارفور للصيف “للموسم الدراسي” بأسعار وخصومات لا مثيل لها تصل إلى 50% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أخر عروض كارفور الصيفية المتميزة والمناسبة للموسم الدراسي أيضاً فسوبر ماركت كارفور يقدم العديد من المنتجات الأساسية التي لا يتم الاستغناء عنها للمنزل مثل اللحوم والدجاج والأسماك بأنواعها وفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان وصلصة وتونة وبيض أبيض وزيت وأرز ومكرونة ونسكافية وفول وشوكولاتة وعصير وفول ومناديل و صابون وطقم حلل للمطبخ وجهاز فلتر كامل 3 مراحل والعديد من المنتجات الأخرى ويمكن لكل عملاء كارفور ماركت التصفح من خلال الموقع الرسمي لكارفور ماركت لشراء كل الطلبات من المنزل بدون مجهود ويمكن أيضاً تحميل تطبيق كارفور على Android أو تحميله على iPhone نتمنى أن كل عملاء كارفور يستمتعون من العروض والخصومات دائماً.

أخر عروض كارفور الصيفية 2021

يقدم كارفور ماركت خدمة إمكانية الدفع عند الاستلام وهي عندما تتم عملية شراء المنتجات يتم اختيار الدفع عند الاستلام وينبغي طباعة ورقة تأكيد الطلب حتى تستلم الطلب الخاص بك بها وتكون الرسوم على هذه الخدمة 10 جنية فقط ويكون الحد الأقصى للمبلغ المدفوع 25000 جنية ولا يتم قبول الدفع بأي عملة غير الجنية المصري يمكن لمتابعينا الاطلاع على عروض كارفور للموسم الدراسي.

خطوات الشراء بطريقة الدفع عند الاستلام