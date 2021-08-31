شوف عروض بنده الجديدة وتخفيضات كبيرة في بروشور العروض من هايبر بنده panda offers

عروض بنده تعتبر الأقوى على الاطلاق في المملكة العربية السعودية. حيث تحتل المركز الأول من بين مراكز التسوق المختلفة والمتنوعة داخل المملكة. ويزداد عدد المترددين على هايبر بنده يومياً بسبب ما يقدمه من تخفيضات وخصومات كبيرة على الكثير من المنتجات المعروضة. تقوم الشركة ببذل كل ما تستطيع في سبيل إرضاء العملاء والحفاظ عليهم. نظراً لقوة المنافسة والتي تزداد بمرور الوقت. حيث تسعى جميع مراكز التسوق لجذب العملاء من كل حدب وصوب. ونجحت بنده عبر السنين في الاحتفاظ بمتسوقيها بسبب تنوع السلع وتوافرها بكميات كبيرة فضلاً عن الأسعار المخفضة. وفي السطور التالية نستعرض بعض من المنتجات المعروضة في بروشور عروض بنده الأسبوعية.

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تضمن بنده لعملائها استرداد عشرة أضعاف قيمة المنتج كاش في حالة وجدها العميل أرخص في مكان آخر.

عبوة من حليب لونا المجفف كامل الدسم وزن 2.5 كيلو. يمكن استخدامه في اعداد المعجنات مثل البيتزا الإيطالية حيث يمنح العجينة ملمساً ناعماً وطعماً مميزاً. متوفر بسعر 52.95 ريال فقط بدلاً من 77.95 ريال بمبلغ خصم قدره 25 ريال سعودي.

5 حبات من شبيهة قشطة نادك وزن الحبة 170 جرام مقابل 9.95 ريال فقط بدلاً من 22.5 ريال. يمكنك استخدامها في تحضير حشوة الكنافة بالقشطة.

عسل الغابة السوداء لنجنيز وزن العبوة 2.5 كيلو جرام بسعر 298.95 ريال بدلاً من 372.50 ريال.

اشتري كرتون مكون من 12 حبة من حليب طويل الأجل كامل أو قليل الدسم السعودية. سعة الحبة لتر كامل بسعر 47.95 ريال للكرتون بدلاً من 58.95 ريال.

مياه دالا احصل على 2 كرتون تحتوي على 40 حبة سعة الزجاجة 200 مل بسعر 19.95 ريال بدلاً من 37.50 ريال.

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اشتري ثلاث حبات من فول مدمس حدائق كاليفورنيا اللذيذ وزن العبوة 450 جرام بسعر 9.50 ريال سعودي بدلاً من 17.85 ريال.

احصل على 6 حبات من لحم تونا ساندوتش تندرينا قودي وزن الحبة 80 جرام بسعر 19.95 ريال بدلاً من 35.70 ريال.

احصل على طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة وزن كيلو جرام بسعر 9.95 ريال للحبة بدلاً من 26.95 ريال.



ثلاث حبات من زيت نخيل النباتي سعة الزجاجة 1.5 لتر مقابل 27.95 ريال بدلاً من 47.85 ريال.

احصل على أربع حبات من طحين بيكر الفاخر وزن الحبة كيلو جرام بسعر 9.95 ريال بدلاً من 19.80 ريال.

اشتري 1 +2 من ملح طعام ساسا وزن الحبة 750 جرام مقابل 6.95 ريال بدلاً من 11.25 ريال.

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