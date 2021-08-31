نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض الجوالات في مكتبة جرير اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم توفير أحدث عروض الجوالات في مكتبة جرير اليوم والتي سوف لا تجدون لها مثيل في أي مكان آخر في الأسواق السعودية، حيث يتم توافرها في معارض وأسواق جرير حتى نفاذ الكمية.

أحدث عروض الجوالات من مكتبة جرير اليوم

قامت مكتبة جرير بتقديم أفضل العروض والتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

ومن ضمن الأجهزة الإلكترونية التي يكون عليها عرض جوال ريد مي نوت 8 برو.

كما يوجد أيضًا عرض على جوال ريد مي نوت 9 برو وجوال ريد مي نوت 10 برو بأرخص سعر ممكن.

يمكنك الاستفادة من هذه العروض قبل انتهائها من خلال أقرب فرع إليكم أو عن طريق الصفحة الرسمية.

هناك أيضًا عروض على جوالات سامسونج مثل سامسونج جلاكسي زد فليب وسامسونج جلاكسي اي 70 اس.

بالإضافة إلى ذلك تقدم معارض وأسواق جرير عروض وخصومات وتخفيضات هائلة على جميع أنواع الجوالات مثل جوال اكساومي نوت 8 برو وأيضًا جوال نوكيا 3.5.

حيث يوجد أفضل العروض المذهلة على جوالات هونور مثل جوال هونور 9 اكس وجوالات سامسونج مثل:

سامسونج جلاكسي 30 اس وعرض أيضًا على جوال سامسونج جلاكسي اي 50 اس.

أفضل عروض هواتف سامسونج بالأسعار

تقوم معرض جرير بتقديم هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3 والذي تكون سعته 256 جيجا بايت بمبلغ 6799 ريال سعودي اللون الفضي.

كذلك تعمل مكتبة جرير على تقديم عرض هائل على هاتف سامسونج جالكسي زد فليب سعة 256 جيجا بايت.

ويتم عرضها بأفضل سعر ممكن وهو 3999 ريال سعودي.

إضافة إلى ذلك عرض هائل على جوال سامسونج جالكسي اس 21 سعتها 256 جيجا بايت بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من سعره الأساسي 4199 ريال سعودي.

هناك أيضًا عرض على جوال سامسونج جالكسي زد فولد سعته 256 جيجا بايت برونزي اللون.

والذي يتوفر بسعر 6199 ريال سعودي بدلًا من 7999 ريال سعودي.

حيث يتم تقديم عرض مميز على جوال سامسونج جالكسي اس 21 بسعة 128 جيجا بايت أرجواني اللون بسعر 3499 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

كما يوجد بعض العروض الأخرى على الجوالات مثل:

جوال تيلو جامز لجيون فون دول بسعة 256 جيجا بايت أرزق اللون.

والذي يتوفر بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 3499 ريال سعودي.

يمكنكم طلب الجوالات أون لاين من صفحة الموقع الرسمي لمكتبة جرير أو الوصول إلى أقرب فروع جرير.

حتى يتم الاستفادة من هذه العروض الرائعة قبل انتهائها ونفاذ الكمية.

كما بإمكانكم المتابعة على الموقع الرسمي للعروض الأسبوعية والشهرية التي يتم تقديمها للعملاء الكرام والتي لا تجدون مثلها في أي مكان آخر.