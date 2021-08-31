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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات جرير على التلفاز بالمملكة الرهيبة تصل الى 52% على مختلف العلامات التجارية العالمية في المقال التالي
تخفيضات جرير على التلفاز بالمملكة، شركة jarir bookstore مكتبة جرير من الشركات الكبيرة والمعروفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث نجحت شركة جرير في التوسع وأصبح للشركة فروع في كل نواحي المملكة، وتقوم شركة جرير ببيع جميع أدوات الدراسة ومستلزمات المكاتب والكتب من خلال سلسلة مكتبات، تعمل شركة جرير على توفير كل الأدوات المدرسية التي يبحث عنها الطلاب في فروعها.
عروض جرير اليوم للشاشات وأقوى مفاجأة خصم لهذا الموسم على التليفزيون والشاشات الذكية
عروض جرير اليوم في السعودية
تقوم شركة مكتبات جرير بالمملكة بتقديم باقة من العروض المميزة لعملائها في جميع الفروع، هذه العروض التي تشمل جميع الأقسام المتاحة في الفروع والتي تتمثل في قسم الأدوات المكتبية والكتب والإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة أيضاً، كما تعمل شركة جرير على ضم أقسام جديدة إلى فروعها بشكل مستمر، حيث تسعى الشركة إلى التطور بشكل مستمر وتوفير جميع الأدوات التي يبحث عنها العملاء.
عروض مكتبة جرير للإليكترونيات
أكثر ما يميز مكتبة جرير السعودية هو قسم الإلكترونيات وأجهزة الكمبيوتر، حيث تمتلك شركة جرير مجموعة كبيرة ومميزة من الأجهزة الحديثة والإلكترونيات الجديدة التي يتم استخدامها في المنازل والمكاتب بهدف إتمام الأمور بشكل أسرع، وتقوم شركة جرير بضم هذه الأجهزة إلى قائمة العروض والخصومات حتى يستفاد منها العملاء بشكل أكبر.
تقوم شركة جرير بتوفير خدمات مختلفة للعملاء مثل توفير خدمة الصيانة والتصليح في كل فروع شركة جرير على جميع الأجهزة والإلكترونيات التي يتم بيعها من الشركة.
مكتبة جرير اون لاين
- بطاقة سامبا جرير بلغ سعر شاشة سكاي وورث 75 بوصة دقة ألترا اتش دي 3999 ريال سعودي بدلاً من سعر 6499 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير بلغ سعر شاشة سكاي وورث 70 بوصة دقة فور كي ألترا اتش دي 2999 ريال سعودي بدلاً من سعر 4499 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير بلغ سعر شاشة سكاي وورث 65 بوصة دقة عالية فور كي 2699 ريال سعودي بدلاً من سعر 3499 ريال سعودي.
- كود خصم جرير بلغ سعر شاشة سكاي وورث 55 بوصة دقة فور كي 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 2499 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر شاشة سكاي وورث 50 بوصة دقة فور كي 1949 ريال سعودي بدلاً من سعر 1999 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير بلغ سعر شاشة سكاي وورث 42 بوصة فل اتش دي 1399 ريال سعودي بدلاً من سعر 1599 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير بلغ سعر شاشة سكاي وورث 86 بوصة دقة فور كي 8199 ريال سعودي بدلاً من سعر 10999 ريال سعودي.
- عرض جرير بلغ سعر شاشة هاير 75 بوصة دقة فور كي 4149 ريال سعودي بدلاً من سعر 8149 ريال سعودي.
- عروض جرير بلغ سعر شاشة هاير 65 بوصة دقة فور كي 2749 ريال سعودي بدلاً من سعر 6549 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير بلغ سعر شاشة هاير 65 بوصة الترا اتش دي 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 4899 ريال سعودي.
- كود خصم مكتبة جرير بلغ سعر شاشة هاير 65 بوصة دقة عالية 2299 ريال سعودي بدلاً من سعر 4699 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين بلغ سعر شاشة هاير 58 بوصة دقة عالية 1849 ريال سعودي بدلاً من سعر 3549 ريال سعودي.
- مكتبة جرير المدينة بلغ سعر شاشة هاير 50 بوصة دقة فور كي 2349 ريال سعودي بدلاً من سعر 2999 ريال سعودي.
- عروض تليفزيون جرير بلغ سعر شاشة هاير 55 بوصة دقة فور كي 1799 ريال سعودي بدلاً من سعر 3099 ريال سعودي.
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