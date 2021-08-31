شوف مفاجآت وعروض هايبر بنده Hyper Panda في السعودية حتي نفاذ الكميات

يعتبر هايبر بنده من أكبر وأهم ماركتات البيع بالتجزئة في دول الخليج العربي، والذي يتردد عليه يومياً آلاف الزوار لكل فرع، ويقدم الماركت بجميع فروعه العديد من السلع والمنتجات التي يحتاج إليها كل منزل بشكل يومي، فمنها جميع أنواع السلع الغذائية الطازجة والمعلبة، وكذلك الأجهزة الكهربائية بأنواعها من أفضل الماركات، وكذلك يقدم الماركت العديد من الأجهزة الإلكترونية، والأحذية الرياضية، وأيضاً الأدوات المنزلية، وغيرها من المنتجات المميزة، كما يوفر الماركت أسبوعياً أفضل العروض على معظم منتجاته في العديد من فروعه بالوطن العربي، وسوف نقدم لكم اليوم آخر عروض هايبر بنده Panda في فروعه بالمملكة العربية السعودية عبر موقع ثقفني لجديد بندة.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يوفر هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العديد من العروض على منتجات متنوعة، ومنها: خصم خاص من بنده على الحليب طويل الأجل من نادك Nadec، كما يتوفر خصم آخر على سعر عبوات صدور الدجاج الطرية من ساديا Sadia، وأيضاً على سعر الجبنة المربعات من كيري Kiri.

عروض بنده الأسبوعية حتى أول سبتمر

يوفر هايبر بندة أيضاً العديد من الخصومات على: سعر معجون الطماطم من ماركة السعودية، كما يتوفر خصم آخر على سعر أرز مزة البسمتي من أبو فاس، وكذلك على دجاج دو Deux بحجم 1100 جرام مميز المذاق، وعلى مياه بيرين.

خصومات بنده من 26 أغسطس ولمدة أسبوع Panda

يتوفر في الهايبر أيضاً خصومات خاصة على أسعار التوابل والمكسرات بأنواعها، ومن بينها: خصم خاص على سعر المكسرات المشكلة المملحة من بندة، وعلى سعر الهيل، وأيضاً على الفستق المملح المحمص، والغير مملح من بندة، كما يتوفر خصم غيره على سعر العدس الأحمر، والأحمر الهندي المميز، وخصم خاص على سعر الكزبرة الحب، والكركم المطحون، وكذلك على سعر البن الخولاني المحمص، وعلى سعر الفول السوداني المحمص بالقشر، وعلى سعر الفول السوداني الني بالقشر، أيضاً على سعر الجوز مميز المذاق بالقشر، كما يتوفر غيرهم من العروض المميزة بجميع فروع بندة بمدن المملكة العربية السعودية، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال موقع ثقفني.