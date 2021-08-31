استطلاع الامارات اليوم يكشف عن تفضيل ما يقارب من 48% لأولياء الأمور يفضلون التعليم الواقعي

دفع تساؤل الكثيرون من الأشخاص بالتحديد ممن لديهم أبناء في مراحل دراسية مختلفة في التحقق من نظام التعليم الذي سيتم اتباعه خلال العام الدراسي القادم 2021 إلى قيام موقع الامارات اليوم في طرح استطلاعها بخصوص تفضيل أولياء الأمور لأي نظام تعليمي من النظامين المقترحين وهما النظام الواقعي، والنظام الافتراضي، حيث بلغت نسبة من قاموا بالتصويت على النظام الواقعي 48%.

استطلاع تريندز حول نظام التعليم المفضل

اما عن تفاصيل الاستطلاع والتي تم الإعلان عنه من قبل تريندز الخاصة بالبحوث والاستشارات، والتي قامت به لصالح الامارات العربية حول نظام التعليم الذي يفضله أولياء الأمور لأبنائهم، والقيام باتباعه هذا العام حيث بلغت نسبة من يفضلون النظام التعليمي الواقعي 48% بينما بلغت نسبة من يفضلون النظام التعليمي الالكتروني عن بعد 21%

أما من قاموا بالتصويت لصالح نظام التعليم الهجين فقد بلغت نسبتهم 21%، كما بلغت نسبة أولياء الأمور الذي اقروا بان نظام التعليم الافتراضي قد تسبب في تراجع مستوى التحصيل العلمي لأبنائهم 45%، وأقرت نسبة 22% منهم فإن هذا النظام لم يؤثر مطلقا لا بالسلب او الايجاب على مستوى أبنائهم التعليمي فيما أشادت 33% منهم بأن مستوى أبنائهم شهد تطور ملحوظ.

نتائج الاستطلاع حول أداء المعلمين

أما ما شهدته نتائج الاستطلاع الذي تم لتقييم أداء المعلمين خلال العام الدراسي الماضي والذي صار بمنهجية التعليم الالكتروني عن بعد حيث سجلت نسبة 39% ان أداء المعلمين خلال تلك الفترة كان حافلا بالامتيازات التي ابهرت الطالب وولى الامر بينما تحققت نسبة 54% منهم ان أداء المعلمين كان جيدا، وبلغت نسبة من اقروا بان أداء المعلم كان ضعيفا نسبة 7% فقط، أما عن نتائج الاستطلاع الخاصة بتقدير أداء منظومة التعليم ككل خلال الفترة الماضية فقد جاءت النتيجة ان نسبة 56% من الآراء اقرت بجودتها المرتفعة مقابل 25% يوقرون بامتيازها عن غيرها من الفترات، و19% اقروا بضعفها.