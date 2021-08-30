شوف مجلة عروض المنيع الأسبوعية أقوى التخفيضات على الأجهزة الكهربائية

مجلة عروض المنيع الأسبوعية أقوى التخفيضات على الأجهزة الكهربائية، يقدم متجر المنيع الإلكتروني لبيع الأجهزة الكهربائية مجلة العروض الأسبوعية الخاصة به، والتي يقدم من خلالها أقوى العروض والتخفيضات على مختلف الأجهزة الكهربائية التي يسعى الجميع لشرائها بأفضل الأسعار بالمملكة السعودية.

مجلة عروض المنيع الأسبوعية أقوى التخفيضات على الأجهزة الكهربائية

إذا كنت تريد شراء جهاز كهربائي ولديك مشكلة في الأسعار المرتفعة بالأسواق لن تجد أفضل من عروض شركة المنيع أحد أفضل وأعرق الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية بالمملكة السعودية، حيث أنها تقدم تخفيضات تصل إلى 50% على الغسالات والثلاجات وشاشات التلفزيون وأجهزة التكيفات وأجهزة المطبخ الكهربائية وأجهزة العناية الشخصية وغيرها من الأجهزة الكهربائية الأكثر طلبًا بالأسواق، ومع كل هذه العروض المميزة يمكنك أيضًا تقسيط أي جهاز بدون أي فوائد وليس ذلك فقط أنما أيضًا التوصيل إلى باب المنزل والتركيب مجانًا.

عروض غسالات الملابس وغسالات الصحون

تقدم المنيع عروض مميزة خلال هذا الأسبوع على غسالات تنظيف الملابس وغسالات الصحون من العلامات التجارية الأكثر مبيعًا بالأسواق مثل شركة إل جي وسامسونج، ويجب إلا تفوت هذه العروض أن كنت تريد شراء غسالة حيث تصل التخفيضات إلى نصف السعر.

غسالة اتوماتيك من صناعة الشركة العالمية سامسونج باللون الأبيض، 7 كيلو، بسعر 1999 ريال بدلاً من 2399 ريال.

كما يمكنك شراء غسالة ماركة سامسونج متوفرة باللون الأسود، 9 كيلو، بسعر 2499 ريال بدلاً من 3699 ريال.

وغسالة ملابس ماركة إل جي، 7 كيلو باللون الأبيض، تعمل بتقنية الذكاء الأصطناعي، بسعر 2999 ريال 4699 ريال.

وغسالة صحون ماركة توشيبا 8 برامج، 14 حجرة، باللون الأسود، بسعر 2748.99 ريال بدلاً من سعر 3149 ريال.

غسالة صحون ماركة اريستون، 9 برامج، باللون الفضي أستيل، بسعر 3013 ريال بدلاً من 3966 ريال.

عروض أجهزة المطبخ الكهربائية

تقدم شركة المنيع تخفيضات كبرى على أجهزة المطبخ الكهربائية التي تساعد كثيراً في إنجاز و تحضير الطعام من علامات تجارية منوعة، اخترنا لكم مجلة عروض المنيع مجموعة من أفضل عروض أجهزة المطبخ الكهربائية.