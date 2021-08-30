شوف عروض جرير على اللاب توب والشاشات والجوال خلال شهر نوفمبر تصل ل 55%

عروض جرير في السعودية، شركة جرير واحدة من أكثر الشركات المميزة في المملكة العربية السعودية ويرجع ذلك إلى العروض والخصومات التي يتم تقديمها من قبل الشركة على جميع الأقسام المتاحة في الفروع، خاصةً أقسام الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، لذلك ينتظر عدد كبير من العملاء هذه العروض للاستفادة من هذه الخصومات.

عروض جرير في السعودية

شركة جرير في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المعروفة حيث تتخصص هذه الشركة في بيع كل جميع مستلزمات الدراسة المختلفة والأدوات المكتبية، كما تسعى شركة جرير إلى ضم أقسام جديدة لفروعها بشكل مستمر.

كما أصبحت الشركة الآن تمتلك عدد من الفروع في كل أنحاء المملكة، وذلك لكي تسهل على العملاء شراء كل احتياجاتهم الأساسية من الأدوات والمستلزمات المكتبية والمدرسية بشكل أسرع.

كما تقوم الشركة بالإعلان عن هذه العروض من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة أو من خلال فروع شركة جرير.

عروض جرير الأسبوعية

بلغ سعر جهاز هواوي مكبر الصوت ساوند أكس سماعة متنقلة بلوتوث لون أسود ٩٩٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٣٩٩ ريال سعودي.

بلغ سعر سماعة هاير ساوند بار مع مضخم صوت بلوتوث لون أسود ٤٤٩ ريال سعودي بدلاً من سعر ٨٤٩ ريال سعودي.

بلغ سعر سماعة جي بي ال بولس ٤ سماعة متنقلة بلوتوث لون أسود ٩٣٤ ريال سعودي بدلاً من سعر ١٠٩٩ ريال سعودي.

تخفيضات جرير