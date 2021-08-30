رقم خدمة عملاء الراجحي المجاني

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محمد سياف - ابو ظبي - خدمة عملاء الراجحي تعمل على مدار اليوم دون توقف لكي ترد على جميع الاستفسارات الخاصة بالعملاء في المملكة العربية السعودية ودون الحاجة للذهاب إلى أحد فروعه والانتظار، ومصرف الراجحي من أبرز البنوك المتواجد بالسعودية وتُقدم مجموعة كبيرة من الخدمات المتنوعة، لذا اليوم سوف نوضح لكم المزيد عبر السطور القادمة.

مصرف الراجحي

هو أحد المصارف الإسلامية المعروفة في المملكة ومنطقة الخليج وتم تأسيسه عام 1957م، حيث تم افتتاح أول فرع خاص بالرجال في حي الديرة في الرياض، وأول فرع للسيدات في حس الشمسي عام 1979م، ويمتلك المصرف حالياً أكثر من 500 فرع في جميع أنحاء المملكة. تعرف متي يفتح بنك الراجحي لعملاؤه.

رقم خدمة عملاء الراجحي الموحد

يوفر مصرف الراجحي رقم مجاني خدمة عملاء خاص به وموحد لكي يُمكن العملاء من الاستفسار عن أي أمر وهي:

الرقم الموحد الموحد 920003344 (966+).

رقم بنك المجاني لكافة العملاء على مدار اليوم وهو 8001241222.

رقم الراجحي واتساب

مصرف الراجحي تم الاتفاق من قبله مع شركة فيسوك المالكة لتطبيق الواتساب لإطلاق أول منصة واتساب أعمال في المملكة العربية السعودية تسهيلاً على كافة عملائه لتقديم العديد من الخدمات والرد عليهم على مدار اليوم، والرقم هو 920003344، ولابد من تسجيل الرقم على الجوال الخاص بك قبل التحدث إليهم.

كيفية تنزيل تطبيق مصرف الراجحي للاندرويد والايفون

من أجل التسهيل على العملاء في المملكة العربية السعودية وفرت تطبيق خاص بمصرف الراجحي لكي يتم من خلالها معرفة كافة التفاصيل التي تخص المعاملات والتواصل مع خدمة العملاء بشكل مباشرة، لذا وفرت تنزيله عن طريق: