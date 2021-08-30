شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 40% علي كل المشتريات لفترة محدودة

عروض اكسترا الأسبوعية، تقدم شركات اكسترا دائما للعملاء أقسام متميزة بداخل فروعها، وتعرض دائماً أسعار تناسب جميع الشعب السعودي ولذلك يفضل جميع العملاء الحصول على الأجهزة الكهربائية من خلال شركات اكسترا، وهي توفر قسم الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وجميع الأدوات والأجهزة الذكية الأخرى التي دائماً ما يفضل الجميع استخدامهما، فتعرض أيضاً قسم خاص بالساعات الرجالية وتم جميع الأدوات المتعلقة بها.

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أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من شركات اكسترا، توفر شركات اكسترا للعملاء أفضل لخدمات وأقوى الخصومات في أقسامها التجارية، ولذلك دائماً ما يتردد عليها العملاء ويفضل أن الحصول على الأجهزة الكهربائية. المميزة التي تعرضها لهم ودائماً ما يفضل زيارة الفروع الجديدة الخاصة بها من أجل الحصول على خدمات مميزة وخصومات هائلة، كما أنها توفر موقع إلكتروني خاص بها وتعرض عليه جميع عروضها وأقسامها المميزة.

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تخفيضات اكسترا اليوم ايسر اسير 5 15.7 بوصة رام 12 جيجا 1 تيرا 3329 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية آبل ماك بوك اير 2020 13 بوصة 8 جيجا 256 جيجا بايت 4399 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية لينوفو ايباد 5 15.7 بوصة 16 جيجا 512 جيجا 3599 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية لينوفو ايباد 5 كور اي 512 جيجا رام 8 جيجا 2899 ريال سعودي.

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تخفيضات اكسترا الأسبوعية اسوس كور اي 14.7 بوصة 16 جيجا 3899 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية سيرفس بوك 13 بوصة رام 32 جيجا اي دي 11299 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم هواوي ميت بوك 15 كور اي 15.6 بوصة 256 جيجابايت 2299 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الشهرية آبل ماك بوك برو 2020 13 بوصة تاتش بار 5649 ريال سعودي.

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