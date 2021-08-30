شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأوفر عروض تحطيم الأسعار على جميع الأجهزة LULU

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى الخصومات والتخفيضات بمناسبة العودة للمدارس. ليس هذا فقط بل تقدم أقوى عروض تحطيم الأسعار على جميع الأجهزة سواء أكانت أجهزة كهربائية، أو إلكترونية، أو منزلية. كما أنها تنفرد بتقديم مجموعة كبيرة ومذهلة من أجهزة اللابتوب والأيباد والشاشات وغيرها الكثير بأسعار خيالية. نستعرض لكم من خلال هذا المقال عبر موقع ثقفني أهم وأفضل العروض المميزة التي تقدمها أسواق لولو هايبر، لا تفوت العرض سارع بالشراء قبل نفاذ الكمية حتي لا تندم علي نفاذه أو انتهائه. أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأوفر عروض تحطيم الأسعار على الأجهزة الإلكترونية تقدم LULU Hyper Markets تخفيضات وخصومات تحطيم الأسعار على أجهزة اللابتوب والأيباد. احصل على خصم 250 ريال على جهاز أسوس نوت بوك، بمعالج انتل كور اي 5، بشاشة مقاسها 14 بوصة. كما يمتلك ذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين مساحتها 256 جيجا بايت اس اس دي، ونظام التشغيل للجهاز ويندوز 10. بسعر 2749 ريال بدلاً من 2999 ريال سعودي.

خصم 1200 ريال على جهاز أبل أيباد أير 2، من الجيل الرابع، بشاشة مقاسها 9.7 بوصة، وذاكرة داخلية مساحتها 16 جيجا بايت. بسعر 1399 ريال بدلاً من 2599 ريال سعودي.

بمناسبة العودة للمدارس اشتري طاولة دراسة للأطفال تجدها بأشكال وألوان مختلفة، بسعر 99 ريال بدلاً من 199 ريال، واحصل على خصم 100 ريال. تخفيضات تحطيم الأسعار على أجهزة اللابتوب من LULU Hyper خصم 400 ريال على أسوس نوت بوك، نوع المعالج كور اي 5، ونظام التشغيل هو ويندوز 10، ومقاس الشاشة 13.3 بوصة. بالإضافة لذاكرة عشوائية سعتها كبيرة وهي 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجا بايت. بسعر 3199 ريال بدلاً من 3599 ريال سعودي.

اشتري جهاز اتش بي جهاز الكل في واحد، يمتلك معالج كور اي 3، وشاشة مقاسها 21.5 بوصة، ونظام التشغيل هو ويندوز 10. كما يمتلك ذاكرة عشوائية مساحتها 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية مساحتها واحد تيرا بايت. واحصل على خصم 100 ريال بسعر 2499 ريال بدلاً من 2599 ريال سعودي.

احصل على خصم 100 ريال على جهاز لينوفو نوت بوك، بمعالج كور اي 7، وشاشة عرض مقاسها 15.6 بوصة. كما يعمل الجهاز بنظام تشغيل ويندوز 10، ومساحة الذاكرة الداخلية 512 جيجا بايت، ومساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت رام. بسعر 3699 ريال بدلاً من 3799 ريال سعودي. تخفيضات LULU القوية على أجهزة الأيباد والتابلت سامسونج تاب أيه 7، مقاس الشاشة 8.7 بوصة، ومساحة الذاكرة العشوائية 3جيجا بايت رام، وذاكرة التخزين الداخلية 32 جيجا بايت. كما أن دقة الكاميرا الأمامية م ميجا بكسل، ودقة الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل. بسعر 659 ريال سعودي.

ابل أيباد اير، بشاشة عرض حجمها 10.9 بوصة، وذاكرة تخزين داخلية مساحتها 64 جيجا بايت. بسعر 2599 ريال بدلاً من 2699 ريال سعودي، واحصل على خصم 100 ريال سعودي. أقوى عروض لولو هايبر على الأجهزة الكهربائية تحت شعار تحطيم الأسعار خصم 40 ريال على راسل هوبس طباخ الأرز يتسع لحوالي 7 أكواب من الأرز. احصل عليه بسعر 99 ريال بدلاًمن 139 ريال سعودي. واحصل على هدية مقدمة عليه وهي أبو على أرز أبيض هندي طويل الحبة بسمتي، بحجم 5 كيلو جرام.

احصل على خصم 50 ريال على راسل هوبز 3 في 1، صانع الساندوتشات بسعر 139 ريال بدلاً من 189 ريال سعودي.

نوتريكوك غلاية بيض، تعمل على سلق البيض في وقت قياسي وبكل سهولة. بسعر 79 ريال بدلاً من 91 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأوفر عروض تحطيم الأسعار على جميع الأجهزة LULU - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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