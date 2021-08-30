شوف لا تفوتوا عروض العثيم اليوم عروض الطازج الاثنين بخصومات كبيرة جداً تصل إلى 50%

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تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض العثيم اليوم على العديد من الأصناف الطازجة من المخبوزات والفواكه والخضراوات المتنوعة. فعلى الرغم من العروض الأسبوعية التي تقدمها أسواق العثيم. ابتداءً من يوم الأربعاء من كل أسبوع والتي تستمر حتى مساء الثلاثاء. إلا أن عروض الطازج تزداد يوم الإثنين من كل أسبوع. فأصبح هذا اليوم مخصصاً للخصومات على الأصناف الطازجة بأنواعها. وتصل حجم الخصومات على كثير من السلع المعروضة إلى 50% فيمكنك شراء 2 كيلو بسعر كيلو واحد. وهذا الأمر يعتبر فرصة كبيرة للعملاء لشراء ما يريدونه من أصناف بنصف السعر فقط. عروض العثيم الطازج اليوم اشتري زود شابورة بطعم الزبدة والسمسم وحبة البركة بسعر التكلفة فقط 7.95 ريال.

كيلو من التمر البرحي مقابل 4.95 ريال لكل كيلو فقط حيث يعرض الآن في أسواق العثيم بسعر التكلفة.

اشتري علبة من الطماطم الشيري واحصل على الأخرى مجاناً مقابل 6.75 ريال فقط.

يعتبر الليمون من الموالح الغنية بفايتامين سي المقوي للمناعة والذي يعد واحداً من أهم مضادات الأكسدة. يساعد تناول الليمون على رفع المناعة في مواجهة الفيروسات المختلفة مثل فيروس كورونا والانفلونزا. سعر الربطة 2.25 ريال فقط بالإضافة إلى ربطة مجاناً.

كيلو من الليمون الفيتنامي بسعر 5.95 ريال سعودي. يمكن استخدام الليمون في إعداد العديد من الأكلات وخاصة الأسماك.

سعر ربطة الثوم 3.25 ريال فقط. يعد القوم من المضادات الحيوية الطبيعية القوية ويعتبر مكوناً أساسياً في تحضير العديد من الوصفات وكذلك وصفات تطويل الشعر.

اشتري من الزنجبيل الطازج مقابل 8.45 ريال. سعر كيلو الطماطم محمي بسعر التكلفة مقابل 6.45 ريال.

اشتري كيلو من اللحم المفروم البرازيلي المبرد مقابل 19.95 ريال فقط.

احصل على كيلو من الجزر البلدي بسعر 3.45 ريال.

عنب أحمر سعر العلبة 5.95 ريال بالإضافة إلى علبة أخرى مجاناً. تخفيضات أسواق العثيم الإثنين كيلو من الفلفل الأخضر البارد بسعر 5.95 ريال. يمكن استخدامه في إعداد السلطات والكثير من الوصفات.

هيل زينا أحمر وزن البرطمان 250 جرام بسعر 29.95 ريال فقط.

سعر الكيلو من البصل الأحمر بسعر التكلفة 2.45 ريال سعودي فقط. يمكنك استخدام هذا النوع من البصل في إعداد الشاورما أو التقلية المستخدمة في إعداد الكشري المصري. يعد المانجو من الفواكه الصيفية التي يعشقها الكبار والصغار. ويمكن تناوله بأكله أو عن طريق عصره وتناوله كمشروب بارد. يمكنك شراء كيلو من المانجو المصري زبدية مقابل 7.95 ريال للكيلو.

كسلو من الكيوي بسعر 9.95 ريال.

كيلو من اليوسفي كلمنتينا بسعر 5.25 ريال فقط. الوسوم عمر شويل - جدة لا تفوتوا عروض العثيم اليوم عروض الطازج الاثنين بخصومات كبيرة جداً تصل إلى 50% - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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