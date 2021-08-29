تردد قناة الأطفال بطوط كيدز الجديد واحد من الموضوعات التي يتم البحث عنها بشكل كبير ومكثف في الفترة الحالية حيث أن هذه القناة تُعد واحدة من أشهر قنوات الكارتون التي يستمتع بها الأطفال وذلك لأنها أصبحت خلال فترة زمنية صغيرة واحدة من أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي نظرًا للتنوع الذي تتميز به في تقديم مجموعة من أفضل البرامج والأفلام الخاصة بالأطفال التي تضمن لهم ترفيه وتعليم على مدار الساعة وتختلف قناة بطوط كيدز عن غيرها من القنوات بعرض محتوى رائع ومميز وتعليمي وترفيهي في الوقت ذاته ونقدم لكم عبر السطور التالية تردد القناة الجديد 2021.

قناة الأطفال بطوط كيدز 2021

تُعد القناة واحدة من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي.

تُقدم القناة محتوى ترفيهي متميز يهدف لتقديم المادة التعليمية بأسلوب شيق وممتع.

يوجد محتوى تعليمي رائع ومميز للغاية تقدمه القناة أثناء الفقرات بشكل مختلف.

القناة تقدم برنامَج تعليمي متكامل يساعد الأطفال على التعرف على الحروف ونطقها بشكل جيد كذلك تعلم شكلها وربط الشكل مع الاسم.

تتنوع الفقرات في القناة بين التعليم باللغة العربية والتعليم باللغة الإنجليزية وذلك لتتوافق مع كافة الفئات.

يتابع القناة الكثير من الأسر في جميع أنحاء الوطن العربي ومن كافة الفئات العمرية.

استطاعت القناة خلال فترة بث قصيرة أن تجمع أمامها جميع أفراد الأسرة بمختلف الأعمار والثقافات.

تردد قناة الأطفال بطوط كيدز الجديد 2021

تستطيع مشاهدة محتوى القناة عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد 11316 كذلك على تردد 11595 استقطاب رأسي معامل تصحيح الخطأ 3/4 معدل الترميز 27500 وهو التردد الجديد للقناة يمكنك من خلاله مشاهدة القناة بأعلى جودة.

محتوى القناة الترفيهي وأهم البرامج المُقدمة من خلالها

يتنوع محتوى القناة بين الترفيهي والتعليمي حيث تُقدم باقة من الأفلام الرائعة العالمية وكذلك البرامج التعليمية التي تهدف لتعليم الأطفال الحروف والأرقام باللغة العربية واللغة الإنجليزية وتحرص القناة على أن يكون محتواها هادف بدون إسفاف أو تقديم محتوى عديم الفائدة ومن أشهر الأفلام التي تستطيع مشاهدتها عبر قناة بطوط كيدز الجميلة والوحش والبحث عن نيمو وكذلك طرزان وغيرها من الأفلام الرائعة التي يعشقها الكبار والصغار.