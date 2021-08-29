نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الطازج الاثنين 30 اغسطس 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الطازج الاثنين 30 اغسطس 2021 نوفر لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني. حيث توفر عروض العثيم اليوم تخفيضات قوية وتعطي كيلو مجانا على الكيلو الذي سوف تقوم بشرائه. وتعد عروض منتصف الاسبوع من العثيم من اقوي العروض التي تستمر لمدة يوم واحد فقط لكونها بها أقوى الخصومات على المنتجات الغذائية.

عروض العثيم الطازج الاثنين

عروض العثيم الطازج الأثنين تحتوي علي مجموعة مميزة للغاية من الخضروات والفواكة الطازجة. ومن أبرز الفواكه المتوفرة هي العنب الأحمر الطازج الذي توفره اسواق العثيم اليوم بسعر 5.95 ريال للعلبة وسوف تحصل على واحدة اضافية مجانا. كما تشمل عروض اسواق العثيم اليوم على التفاح الرويال السلة بسعر 6.95 ريال. ويمكن لمحبي العنب الاسود شراء الكيلو من العثيم بسعر 9.95 ريال بسعر التكلفة.

كيلو عليك وكيلو علينا هي عروض العثيم اليوم الأثنين والتي تحتوي على البصل الأحمر بسعر 2.45 ريال. وتضم عروض العثيم الجديدة على بعض الحلويات الطازجة مثل زود كريم دونات شوكولاته 4 حبات بسعر 7.50 ريال. كما انها تحتوي على جبن رومي مصري المفضل لدي الكثير من محبي الجبن بسعر 49.95 ريال للكيلو.

عروض العثيم اليوم الاثنين

تخفيضات كل يوم اثنين من أسواق العثيم توفر لعملائها اليوم تخفيضات قوية على كيلو اللحم المفروم الطازج من النوع البرازيلي. فهو من أشهى أنواع اللحوم متوفرة بسعر 19.95 ريال. كما تضم العروض الطماطم الطازجة بسعر التكلفة أي بسعر 6.45 ريال للكيلو.

توفر مجلة عروض العثيم السعودية اليوم المانجو المصري الذي يعد من أفضل أنواع الفاكهة بسعر 7.95 ريال للكيلو. ويمكنك الحصول علي جميع انواع المانجو المختلفة الأخرى مثل مانجو تومي ومانجو عويس.

عروض العثيم الاثنين 30 اغسطس 2021

مهرجان الطازج من العثيم اليوم يحتوي على قهوة برازيلي متوفرة اليوم بسعر التكلفة فقط. وايضا لمحبي الزيتون المصري توفرة العثيم بسعر 21.80 ريال للكيلو الواحد. وتضم اقوي عروض العثيم اليوم الاثنين في المملكة العربية السعودية على الليمون الشبك والتوم الشبك والزنجبيل والبرحي والبرتقال. وهناك مجموعة أخرى رائعة من المنتجات التي يمكنك الاطلاع عليها. والاستفادة من الخصومات المتوفرة عليها اليوم الاثنين.