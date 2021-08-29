- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات واللاب توب والجوال تصل ل 55% في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية، عروض شركة جرير، شركة جرير في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المعروفة والتي تقوم ببيع جميع مستلزمات الدراسة المختلفة والإلكترونيات والهواتف المحمولة، بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة ببيع أجهزة الكمبيوتر وكل الإلكترونيات التي يتم استخدامها في الدراسة، ويبحث الكثير من العملاء عن تفاصيل العروض التي يتم تقديمها من قبل شركة جرير.
عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل55% أقوى عروض السعودية
عروض جرير الأسبوعية
خصومات جرير شركة جرير من الشركات المشهورة التي تقوم ببيع كل مستلزمات الدراسة في المملكة العربية السعودية، وتعمل الشركة على توفير مجموعة من العروض الأسبوعية المختلفة لكل العملاء في كل فروع الشركة في السعودية.
حيث أنه من خلال هذه العروض يمكن أن يقوم العميل بالحصول على كل الأدوات المدرسية والإلكترونيات والمنتجات الأخرى بأسعار مخفضة، لذلك تعتبر هذه العروض الأفضل على الإطلاق في المملكة.
تقوم شركة جرير بتغيير العروض التي يتم تقديمها للعملاء بشكل مستمر، وذلك لكي يستفيد عدد كبير من العملاء بهذه الخصومات والعروض وشراء جميع احتياجاتهم من الأدوات الدراسية من خلال هذه الفروع.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- تنزيلات جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر الألعاب الإلكترونية ايسر نيترو 16 بوصة 3599 ريال سعودي بدلاً من سعر 4299 ريال سعودي.
- خصومات جرير بلغ سعر جهاز كمبيوتر الألعاب الإلكترونية أم إس أي 4299 ريال سعودي بدلاً من سعر 4999 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم بلغ سعر جهاز كمبيوتر الألعاب الإلكترونية ديل الين وير ام 15 كمبيوتر محمول للألعاب 7999 ريال سعودي بدلاً من سعر 8599 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر الألعاب الإلكترونية أم أس أي ستيلث 11399 ريال سعودي بدلاً من سعر 11999 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر الألعاب الإلكترونية ام اس اي برافو 3899 ريال سعودي بدلاً من سعر 4499 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر الألعاب الإلكترونية لينوفو ايديا باد جيمنج 15 بوصة 3299 ريال سعودي بدلاً من سعر 3849 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض جرير الأسبوعية على الشاشات واللاب توب والجوال تصل ل 55% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.