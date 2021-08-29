شوف عروض هايبر بنده السعودية الحصرية وأقوى التخفيضات لمدة 4 أيام فقط

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عمر شويل - جدة يعتبر هايبر بنده من أفضل المتاجر التي توفر إلى كافة عملائها جميع المنتجات سواء كانت غذائية أو غير ذلك فمع نهاية كل أسبوع توفر إليكم بنده الكثير من الخصومات التي تسهل على الجميع عملية الشراء، فالعروض المتوفرة إليكم من بنده حصرية ومناسبة لكافة الفئات، فإذا كنتم في حاجة للحصول على أفضل المنتجات وتبحثون عن متجر للتواصل معه فلن تجدوا أفضل من بنده.

عروض هايبر بنده السعودية الحصرية

تقدم بنده إلى عملائها الكثير من العروض والخصومات التي تزيد نسبتها عن 50% وتشمل العروض عدد كبير من المنتجات التي من أهمها كلاً من التالي” روان ان مزيل عرق فا 50 مل وسائل لليدين مضاد للبكتيريا ديتول 1 لتر ومعجون أسنان بالأعشاب سنسوداين 100 مل وفوط صحية طويلة فريشدايز 48 فوطة وجلي مرطب خفيف فازلين 450 مل ولوشن للجسم دوف 400 مل.

عروض هايبر بنده السعودية

عروض منوعة من هايبر بنده

يحتوي العرض على ماء ميسلر لمرونة البشرة لوريال 200 مل وغسول وجه هيالون لوريال وصبغة الشع أوليا غارنييه 112 جرام، بالإضافة لسيروم يقوم بحماية الشعر من التقصف كريستال 40 مل، يحتوي العرض على شامبو الترا دو 600 مل بالإضافة لزيت الشعر بالخروع والأرجان صانسيلك 250 جرام.

يشمل العرض على الكثير من المنتجات التي من أهمها حليب طويل الأجل نادك وصدور دجاج طرية ساديا وجبنة مربعات كيري ومعجون طماطم السعودية وأرز مزة بسمتي أو كاس ودجاج دو، يحتوي العرض على جوز بالقشر وفول سوداني بالقشر، يحتوي العرض على كلاً من عدس أحمر وكزبرة حبوب كاملة وكركم مطحون وبن خولاني محمص ومكسرات مشكلة مالحة وهيل رقم 3 وجبنة رومي تشيز لاند ولبنة تركي عادي بريزيدن.

عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية

يحتوي العرض أيضاً على ستروجانوف بقري برازيلي وفخذ خروف أسترالي وفخذ خروف أسترالي بدون عظم، يشمل العرض على موزة غنم بالعظم أسترالي، يشمل العرض على دجاجة كاملة متبلة مكسيكية بالكاري ودجاج فاخر طازج اليوم ومكعبات صدور الدجاج اليوم وفيلية صدور الدجاج ومربى المشمش وصدر حبش مدخن حلواني أخوان وجبنة إيدام دايلي دايري.