نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الجديدة بمناسبة عودة المدارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجد في كل فترة بل في كل يوم مجموعة من عروض بنده الجديدة، والتي تشمل الكثير من المنتجات التي يقوم بعرضها.

إلا أنه في هذه المرة وبمناسبة عودة المدارس يعمل على توفير الكثير من المعروضات بأسعار وقطع مجانية ويكون هذا الأمر لفترة محدودة.

إذا كنتم حريصون على معرفة التفاصيل عن جميع العروض عليكم متابعة هذا المقال حتى النهاية.

عروض بنده الجديدة

بدأ بنده وهايبربنده في في الإعلان عن مجموعة من العروض التي تهم كل أم وطفل بل كل منزل.

على أن تستمر هذه العروض لمدة أربعة أيام فقط والتي تبدأ من يوم الجمعة 27 أغسطس 2021م الموافق 19 محرم 1443هـ.وتنتهي في يوم الأثنين 30 أغسطس 2021م، والموافق 22 محرم 1443هـ، وهي أيام تشمل العطلة الأسبوعية.

عروض الأربع أيام

أكثر ما نجده ضمن عروض بنده الجديدة هو منتجات العناية بالمنزل، حيث أن هناك بعض المنتجات التي يمكن شرائها والحصول على الثانية مجانًا على أن تكون بسعر 19.95 ريال سعودي.

مثل هذه المنتجات:

حفائض ليلية للأطفال من بامبرز.

يمكن تشكيل أي من المنتجات الورقية من (لوتس، أو اونو) ويتم الحصول على الثانية مجانًا.

عروض بنده المميزة

في خلال الأربع أيام التي تخص العروض يمن الحصول على عناية خاصة بالطفل، لأن هناك عروض مختلفة على حفاضات الأطفال التي يمكن الحصول عليها بأسعار ليس لها مثيل.

لنجد أن هناك خصومات كبيرة عليها تصل إلى:

2 عبوة من حفائض للأطفال بامبرز عناية مميزة الصندوق الضخم تكون بسعر 152.95 ريال سعودي.

أيضًا يمكن الحصول على ثلاث عبوات من حفائض للأطفال بامبرز العبوة الضخمة بسعر 157.95 ريال سعودي.

العروض الأسبوعية المميزة

مع العودة إلى الدراسة يحتاج الطلاب إلى الكثير من الأغراض، وهي من أكثر الأمور التي تكون سبب في الإزعاج للأولياء الأمور.

ولكم مع عروض بنده الجديدة لا داعي للقلق، لأن هناك عروض “راجعين مطمنين”.

والتي يمكن من خلالها شراء كل ما يحتاج إليه الطلاب دون الخوف من الأسعار.

هذه المنتجات تشمل الأدوات الدراسية وأيضًا مستلزمات التعقيم اليومية، مثل: