نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجميح للسيارات بالتعاون مع بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن توافر عروض الجميح للسيارات في يوم الجمعة 27 أغسطس، على أن تكون هذه العروض بالتعاون مع بنك الراجحي.

على أن يكون هناك بعض الشروط والأحكام التى يمكن عن طريقها الحصول على هذا العرض، لهذا إذا كنت واحد من أهل السعودية الراغبين في الحصول على أحدث السيارات عليك قراءة هذا المقال.

عروض الجميح للسيارات

يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2021م والتاسع عشر من شهر محرم 1443هـ تم الإعلان عن عروض الجميح للسيارات.

على أن تكون هذه العروض بالتعاون مع مصرف الراجحي الذي يساعد على الحصول على السيارة التي تريدها مع وجود تسهيلات في الدفعات وأيضًا الأقسام والرسوم الإدارية.

ويشمل العرض سيارة GS5 واحدة من أحدث سيارات GAC Motor، ولهذه السيارة العديد من المميزات التي شجعت الجميح تقديم العرض عليها.

إلا ان الحصول عليها يكون وفق بعض الشروط والأحكام الخاصة بالمملكة العربية السعودية والتي تم الاتفاق عليها بين الجميح ومصرف الراجحي.

شروط عروض الجميح للسيارات

كما أوضحنا أن الحصول على السيارة GS5 يكون بعد التعرف والموافقة على الشروط التي تم الإعلان عنها في العرض.

وهي عبارة عن شروط تمويلية للحصول على السيارة، وهي شروط تنطبق على تمويل السيارات من مصرف الراجحي، وهي عبارة عن:

تكون قيمة القسط الشهري هي 1330 ريال سعودي.

كما أنها تكون بدون الحاجة إلى دفعة أولى.

أيضًا لا حاجة لدفع رسوم إدارية.

كذلك هامش الربح يكون تنافسي.

الحصول على هذا العرض يكون من خلال برنامج 50/50.

مميزات سيارة GS5

نجد أن عروض الجميح للسيارات ظهرت على سيارة GS5 بسبب وجود الكثير من المميزات التي جعلت الجميع يُقبلون على شرائها.

بالإضافة إلى ميزة أنها من إنتاج GAC Motor بل من أحدث سيارات 2021م، هناك عدد من المميزات الأخرى مثل: