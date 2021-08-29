شوف لولو عروض علي الجوالات لا تنتهي تخفيضات مقدمة من لولو ماركت حتى 4 سبتمبر

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لولو عروض علي الجوالات تخفيضات لا تنتهي شهرا بعد شهر وأسبوعا بعد أسبوع. فتتميز عروض لولو هايبر ماركت بالاستمرارية والمفاجاءات والتي تنال إعجاب جميع الفئات. وتزداد نسب البحث عن أخر عروض لولو ماركت على مختلف المنتجات التي يقدمها سواء أجهزة ألكترونية أو عروض الجوالات أو خصومات المواد الغذائية التي لا حصر لها ولا ننسي المنظفات والأدوات المنزلية أيضا. لولو عروض علي الجوالات حتى 4 سبتمبر صفقات رائعة على نطاق المتجر لتحطيم الأسعار الأسبوعية مقدمة من هايبر لولو واليكم مجلة العروض: ابل ماك بوم اير كور أي 3. Apple بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 4769 ريال.

جوال ابل ايفون 12. iphone 12 128 جيجا بسعر 3200 ريال سعودي بدلا من 4049 ريال.

جوال سامسونج جلاكسي اس21. Samsung Galaxy s21 5G 128 جيجا بسعر 2699 ريال سعودي بدلا من 3349 ريال. و 256 جيجا بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3549 ريال.

سامسونج هاتف جوال اسأسآس 21 + 5 جيجيءجئ 128 جيجا بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال. و 256 جيجا بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4199 ريال.

هاتف سامسونج اسأسإس 21 ألترا 5 جيجيءجئ 512 جيجا بسعر 4999 ريال سعودي بدلا من 5899 ريال. و 256 جيجا بسعر 4499 ريال سعودي بدلا من 5399 ريال. و128 جيجا بسعر 3999 ريال سعودي بدلا من 5199 ريال. عروض الأجهزة الألكترونية الحديثة جوال أوبو رينو 5. Oppo reno 5 بسعر 2599 ريال سعودي بدلا من 2799 ريال 256 جيجا.

حصريا لدي لولو جهاز أوبو رينو 4، 128 جيجا بسعر 1199 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال.

Oppo A94 جوال أوبو أي 9، 128 جيجا بسعر 1049 ريال سعودي بدلا من 1199 ريال.

جهاز أوبو أي 5، 128 جيجا بسعر 699 ريال سعودي. و 64 جيجا بسعر 599 ريال.

فيفو إكس 6، 256 جيجا 5 جي Vivo X60 بسعر 2499 ريال سعودي بدلا من 2699 ريال.

جوال فيفو 125 جيجا 5 جي بسعر 1699 ريال سعودي.

فيفو واي 5، 128 جيجا بسعر 929 ريال سعودي بدلا من 999 ريال.

جوال فيفو واي 7، 128 جيجا بسعر 1299 ريال سعودي.

سوني تلفاز جوجل ذكي 4 كي و 75 بوصة. sony + سوني مكبر صوت ون بوكس مجانا بسعر 6999 ريال سعودي بدلا من 7299 ريال.

بوش غسالة صحون 5 نظام. Bosch dish washer. بسعر 1949 ريال سعودي بدلا من 2579 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة لولو عروض علي الجوالات لا تنتهي تخفيضات مقدمة من لولو ماركت حتى 4 سبتمبر - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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