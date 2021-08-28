شوف عروض لولو هايبر ماركت اليوم الأوفر على جميع المنتجات بخصومات وأسعار وهمية LULU

عروض لولو هايبر ماركت القوية اليوم تقدم مجموعة كبيرة من المنتجات المختلفة والأجهزة بأسعار ليست خيالية فقط بل وهمية. كما تهتم أسواق لولو بتقديم مجموعة من السلع الغذائية الهامة لكل بيت تحتاج إليها دائماً جميع الأمهات كاللحوم والدواجن والأسماك. فدائماً تحرص الأمهات على تحضير أشهى وألذ الوجبات الهامة للجسم التي تفيد بها جميع أفراد الأسرة للحفاظ على صحتهم. كما نقدم لكم في هذا المقال مجموعة من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية في عرض مميز لن تجد مثله وهو عرض تحطيم الأسعار.

أحدث عروض لولو هايبر ماركت الأوفر على السلع الغذائية

تقدم LULU مجموعة مميزة من الفواكه واللحوم، كما تتميز وتنفرد بتقديم أقوى مهرجان للأسماك في متاجرها.

احصل على لحم كتف بقري باكستاني رائع يمكنك باستخدام اللحم عمل ألذ وصفة كباب حاتي. سعر الكيلو 28.90 ريال بدلاً من 34 ريال سعودي ووفر 5 ريال.

خصم 15 ريال على نعيمي لحم انثى الخروف كامل لعمل ألذ حواوشي باللحم الضاني. سعر الكيلو 34.90 ريال بدلاً من 49.95 ريال سعودي.

احصل على خصم 4.30 ريال على اليوم دجاج فاخر 1100 جم / اليوم دجاج طازج بوزن 1.2 كيلو جرام. بسعر 16.5 ريال بدلاً من 20.80 ريال سعودي.

احصل على خصم 6.05 على وبيان مزارع طازج، يمكنك صنع ألذ وجبة مكرونة بالصوص الأبيض والجمبري بطعم ولا أروع. بسعر 20.90 ريال بدلاً من 26.95 ريال سعودي.

خصم 11.05 ريال سعودي على روبيان وردي للطبخ، الكيلو بسعر 28،90 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

أقوى خصومات LULU الأوفر على أجهزة اللابتوب الذكية والحديثة وأجهزة الأيباد

تقدم لولو خصم قوي وهو 500 ريال على جهاز هواوي مات بوك، حيث يمتلك معالج كو اي 3، ويعمل بنظام ويندوز 10، وشاشة عرض حجمها 15.6 بوصة. ومساحة الرام 256 جيجا بايت، ومساحة التخزين الداخلية 8 جيجا بايت. بسعر 2099 ريال بدلاً من 2599 ريال سعودي، مع أربع هدايا تستفاد بها عند شرؤها منها الماوس، وكذلك حقيبة اللابتوب وغيرها.

ابل ايبادبرو 5 واي فاي، بشاشة مقاسها 12.9 بوصة، وذاكرة داخلية مساحتها 128 جيجا بايت. بسعر 4879 ريال بدلاً من 4999 ريال سعودي، ووفر 120 ريال عند الشراء.

تخفيضات لولو القوية على الهواتف الذكية تحت شعار تحطيم الأسعار

تقدم LuLu Hyper Markets مجموعة كبيرة وهائلة من ماركات أوبو وفيفو على الهواتف الذكية.