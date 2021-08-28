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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليومية على الجوال والابتوب تصل 70% لمدة 10 أيام في المقال التالي
عروض جرير في السعودية، شركة جرير واحدة من أكثر الشركات المميزة في المملكة العربية السعودية، حيث مر على تأسيس أول فرع من هذه الشركة عشرات السنوات حتى أصبحت شركة جرير المعروفة في وقتنا الحالي والتي تمتلك سلسلة من المكتبات في كل أنحاء المملكة، تقوم شركة جرير بعمل عروض أسبوعية على جميع الأقسام المتاحة في الفروع.
عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 60% لفترة محدودة أو حتي نفاذ الكمية
عروض جرير السعودية
خصومات جرير من أشهر الشركات التي تقوم ببيع جميع أدوات الدراسة المختلفة والإلكترونيات والهواتف المحمولة والكتب، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل عروض مختلفة على هذه الأقسام بشكل مستمر، هذه العروض التي تهدف إلى حصول العملاء على كل المنتجات والأدوات التي يبحثون عنها بسعر مخفض.
ينتظر الكثير من الطلاب والعملاء العروض التي يتم تقديمها من قبل الشركة وذلك للاستفادة من الخصومات والعروض التي تشمل عدد كبير من الأدوات والإلكترونيات والهواتف المختلفة، وهذه العروض يتم الإعلان من قبل الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال فروع شركة جرير في السعودية.
تخفيضات جرير الأسبوعية
- تنزيلات جرير بلغ سعر جهاز هواوي ميت بوك اكس كمبيوتر محمول 13 بوصة 4499 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز هواوي ميت بوك اكس 10 بوصة 4000 ريال سعودي بدلاً من سعر 5999 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز لينوفو يوجا كمبيوتر محمول 14 بوصة 6299 ريال سعودي بدلاً من سعر 8539 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول 14 بوصة 5299 ريال سعودي بدلاً من سعر 7099 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول ريزر بليد 4999 ريال سعودي بدلاً من سعر 6899 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول مايكروسوفت سيرفس 5999 ريال سعودي بدلاً من سعر 7499 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز كمبيوتر محمول هواوي 3999 ريال سعودي بدلاً من سعر 4299 ريال سعودي.
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