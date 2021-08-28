شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 30 وحتي 70 % على كل هذه المنتجات ولفترة محدودة

عروض بنده السعودية، اليوم السبت 7 أغسطس 2021، Panda Discount مجلة مستمرة حتى يوم الثلاثاء المقبل. يحتوي على الكثير من الطعام والأغراض الشخصية، في هذا المقال نقدم لك خصومات كبيرة على المنظفات ومنتجات العناية الشخصية، هذا مهم جدًا لعدد كبير من النساء والرجال الذين كانوا يبحثون عنه في مشاريعهم.

عروض بنده السعودية

ينتظر الكثير من المواطنين السعوديين العروض والتخفيضات التي تقدمها أسواق بنده بصفة مستمرة، حيث تعد بنده من أجبر متاجر البيع بالتجزئة للمواد الغذائية كالأرز والمعكرونة والسكر والزيت وغيرها وغير الغذائية مثل الأجهزة والإلكترونيات ومنتجات العناية الشخصية ومستلزمات الأطفال، واليكم بعض من هذه العروض المميزة المقدمة لكم من خلال موقعنا اليوم.

عروض بنده الأسبوعية

شامبو ضد تساقط الشعر هيمالايا، حجم 700 مل، بسعر 15.95 ريال سعودي بدلاً من 24.50 ريال سعودي.

سيروم يحمي الشعر من التقصف كريستال، حجم 60 مل، بسعر 30.95 ريال سعودي بدلاً من 37.95 ريال سعودي.

كريم الشعر بالبروتين نعومة ولمعان/ ضد القشرة هيمالايا، حجم 140 مل، بسعر 9.50 ريال سعودي بدلاً من 19 ريال سعودي، عدد 1 +1 هدية.

زيت جوز الهند للشعر بالارغان، حجم 200 مل، بسعر 8.95 ريال سعودي.

صبغة للشعر كاستينج لوريال، بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 45.95 ريال سعودي.

زيت جوز الهند البكر باراشوت، حجم 200 مل، بسعر 24.50 ريال سعودي بدلاً من 40.95 ريال سعودي.

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