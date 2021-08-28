نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مصرف الراجحي للحصول على خصومات عند الشراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة البحث عن عروض المصرف الراجحي من الأشياء التي تهم الكثيرين، لأنه يُقدم الكثير من الخصومات التي تساعد عند التسوق.

خاصة أن تم الإعلان عن وجود خصومات عند شراء الأجهزة الكهربائية، كما أن هناك خصم عند الشراء بقيمة محددة.

يمكنكم التعرف على كل ذلك عند قراءة هذا المقال.

عروض المصرف الراجحي

تم الإعلان يوم الخميس الموافق 26 من شهر أغسطس 2021م وهو يُعادل 18 من شهر محرم 1443هـ عن عروض مصرف الراجحي.

حيث أعلن المصرف عن وجود مجموعة من الخصومات الهائلة التي تكون بصورة أكبر على خدمات بطاقة البنك.

وقد تم الإعلان أن هذه العروض والخصومات بمناسبة عودة المدارس، والتي تكون على البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع.

وتكون العروض عبارة عن:

الحصول على مجموعة من الأجهزة الكهربائية التي يكون لها عدة مهام من إكسترا.

أيضًا هناك خصم عند الشراء بمقدار 250 ريال سعودي ويصل إلى نسبة 10%.

عروض التمويل من الراجحي

إلى جانب العروض والخصومات التي تم عرضها هناك بعض العروض الدائمة في المصرف، ونجد منها:

عروض التمويل التأجيري

وهو يكون عبارة عن عروض على تأجير السيارات سواء كان ذلك بتحويل راتب أو بدون تحويل راتب.

تختلف كل منهما في نسب الدفع والرسوم الإدارية وأقساط الدفع.

عروض سداد المديونية

هذا النوع من العروض له بعض المميزات التي نذكر منها:

أنها بدون رسوم إدارية.

لها هامش ربح بسيط.

يمكن تأجيل استحقاق أو قسطين.

فترة السداد تصل حتى ستين شهر.

عرض التمويل الشخصي

تتشابه مميزات هذا العرض مع عروض سداد المديونية، إلا أن لها بعض الأحكام والشروط، والتي تكون:

يمكن الاسترداد النقدي وفقًا للرسوم الإدارية بشرط أن يكون العميل لديه واحدة من بطاقات الراجحي من فيرزا الائتمانية.

كما يتم إضافة مبلغ الاسترداد النقدي إلى الرسوم الإدارية على المنتجات التمويل التي تخص البطاقات المفعلة والغير متأخرة في السداد.

إذا كان العميل لديه واحدة من بطاقات الراجحي المفعلة يتم إضافة مبلغ الاسترداد إلى الرسوم الإدارية ويكون ذلك خلال سبع أيام.

عرض التمويل العقاري

هذا النوع من التمويل يكون له بعض المميزات مثل:

يمكن استرداد الرسوم الإدارية ورسوم التقييم العقاري.

فترة السداد تستمر حتى 35 عام.

كما أن معدل النسبة السنوية تبدأ من 4.074%.

عرض البطاقات

عند الحصول على أحد بطاقات الراجحي الائتمانية يمكنكم الحصول على هذه المميزات: