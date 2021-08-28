شوف عروض بنده اليوم hyper panda على اللحوم والدجاج ومفجأة هايبر بنده عروض السعودية panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم panda تفاجئ عملائها بأسعار لا مثيل لها في كل فروع اسواق بنده بخصومات كبيرة على اللحوم والدجاج بخصومات هايبر بنده عروض السعودية hyper panda ، وضمن التخفيضات نجد كل أنواع دجاج بنده الطازج المقطع والكامل، وأيضًا اللحوم المستوردة من أجود أنواع الماشية، هذا بجانب الخصومات اليومية التي يصدرها سوق باندا على صفحة الفيسبوك الخاص بها.

عروض بنده اليوم hyper panda على اللحوم والدجاج ومفجأة هايبر بنده عروض السعودية panda

عروض بندة الاسبوعية تشمل العديد من المنتجات الغذائية التي لا يمكن الاستغناء عنها في الولائم والعزومات، كما أنها تضم السلع الأساسية لتحضير الوجبات، واليوم نخض بالذكر منتجات البروتين الحيواني من مختلف شركات الأغذية، بحيث تستمر الخصومات معكم حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر محرم 1443.

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في التالي أسعار لحوم بنده من مختلف أنواع الماشية المستوردة من البرازيل وأستراليا، حيث يوجد منها سريع التحضير المنزوع العظم، والآخر بالعظم، وأيضًا اهتمت عروض هايبر بنده أون لاين بتوفير اللحم المفروم والمقطع ستروجانوف ومكعبات لتتمكن رب المنزل من تحضير مختلف أنواع الوجبات التي تعتمد على اللحوم.

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من بين الشركات التي تهتم بنده اون لاين بعرض منتجاتها على موقعها أو في مجلة بندة عروض الأسبوعية، هي شركة ساديا التي اشتهرت بمنتجاتها من الدجاج واللحم، فبها الدجاج الطازج وكذلك سريع التحضير المعد للطهي، كما أنها تقدم أيضًا منتجات الخضراوات المجمدة.

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لم تقتصر تخفيضات بنده على اللحوم الحمراء فقط، بل ذكرت ضمن عروض بنده الصفحة الرئيسية اليوم العديد من منتجات اللحوم الجاهزة سريعة التحضير، مثل البرجر، واللحوم المصنعة، والنقانق من شركة امريكانا americana الغنية عن التعريف، والتي نعرض لكم أسعارها في التالي.

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ميني برجر بقري أو دجاج من أمريكانا americana عدد 13 قطعة وزن 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي.

عدد 13 قطعة وزن 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 14.95 ريال سعودي. مسحب أو زنجر الدجاج من امريكانا وزن 700 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 29.50 ريال سعودي.

وزن 700 جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلًا من 29.50 ريال سعودي. بوب كورن أو ناجت الدجاج من امريكانا وزن 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلًا من 18.50 ريال سعودي.

وبهذا نكون قدمنا لحضراتكم اليوم خصومات موقع بنده الخاصة بالأغذية البروتينية من اللحم والدجاج، حيث ضمت مجلة بنده العديد من الخصومات الفريدة بمناسبة العودة للمدارس، ولمعرفة أسعار أجهزة بنده الكترونيات نرجو منكم متابعتنا، وسنظل نوافيكم بجديد الخصومات التي تصدر يوميًا في متاجر السعودية حتى تنتهزوا الفرصة قبل فواتها.