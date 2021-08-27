نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس غدا في مصر/ استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المقال التالي
توقعات حالة الطقس غدا في مصر، رغم تواصل إنخفاض درجة الحرارة في يوم الإثنين والثلاثاء الماضيين بمقدار درجة على معظم أنحاء الجمهورية وفى جنوب مصر حيث استمر هذا الانخفاض بدرجة واحدة في أسوان والأقصر وكذلك إدفو والوادي الجديد مع نشاط في الرياح على أغلب المدن يستمر حتى يوم الأحد القادم مع تكون شبورة مائية حتى الساعة الثامنة صباحا على الطرق الزراعية.
وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا بدءا من يوم الخميس حيث يصبح الفارق من درجة إلى خمس درجات مئوية عن الأحد، وفي هذا المقال نقدم لكم توقعات حالة الطقس من الخميس حتى السبت المقبل ودرجات الحرارة وبعض الظواهر الجوية محتملة الحدوث.
توقعات حالة الطقس غدا
ومن المتوقع حدوث نشاط في الرياح على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب وغرب البلاد وجنوب سيناء مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة حيث تكون في القاهرة وعلى الوجه البحري 35 درجة مئوية وفي جنوب سيناء 40 درجة مئوية أما شمال الصعيد وجنوبه تتراوح درجات الحرارة من 40 وحدة 42 درجة مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية للبلاد بينما تصل درجات حرارة السواحل الشمالية 29 درجة.
أما في الأيام التالية بداية من يوم الأحد تتوقع الأرصاد وجود بعض الرياح على القاهرة الكبرى وجنوب البلاد وجنوب سيناء بينما تنخفض درجات الحرارة عدة درجات وتصل في شمال الصعيد إلى 38 درجة.
توقع درجات الحرارة غدا في مصر
- درجة الحرارة في القاهرة إلى 37 درجة مئوية مع جودة هواء مقبولة بشكل عام للأشخاص العاديين مع ظهور بعض الأعراض البسيطة على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الصدر بينما تكون درجة حرارة يوم السبت 38 درجة ويوم الأحد 37 درجة.
- في الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.
- قنا العظمى 41 والصغرى 26 درجة.
- أسوان العظمى 43 والصغرى 27 درجة.
- أما في مطروح درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.
- سوهاج العظمى 40 والصغرى 26.
- حيث يسود طقس معتدل الحرارة ورطب في معظم الأنحاء وقت الليل.
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