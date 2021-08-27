نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم السبت 28 اغسطس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم السبت 28 اغسطس يمكن لجميع عملاء العثيم داخل المملكة العربية السعودية الاستمتاع بها حتى يوم الثلاثاء المقبل من هذا الأسبوع. ونذكركم بأن هذه العروض جميعها متوفرة في جميع فروع اسواق عبدالله العثيم مما يسهل على المواطنين التوجه إلي أقرب فرع وشراء مقاضي المنزل الاسبوعية والشهرية.

عروض العثيم اليوم السبت

عروض العثيم اليوم السبت بها خصومات وتخفيضات مذهلة سوف توفر على المواطن الكثير من الأموال. بحيث يمكنك شراء بعض المنتجات بتخفيضات 50%. ومن أبرز المنتجات الغذائية التي توفرها العثيم اليوم هي اللانشون الفلة بفر سادة يمكنك الحصول على 2 كيلو مع 2 كيلو مجانا. وتضم عروض اسواق العثيم اليوم على البطاطس الطازجة 2 كيس بسعر 6 ريال وسوف تحصل على واحد إضافي مجانا.

تخفيضات أسواق عبدالله العثيم السعودية بها جبنة فيتا المصرية المفضلة لدي الكثير من المقيمين في السعودية ويمكنك الحصول على كيلو واحد وكيلو اخر اضافي مجانا. أي سوف تستمتع بخصم 50% من سعر جبنة فيتا. تشمل عروض العثيم اليوم علي الخوخ السكري 2 علبة بسعر 14.95 ريال.

اخر عروض العثيم

اخر عروض العثيم اليوم تحتوي علي صنوبر مجدي باكستاني فاخر بسعر 39 ريال سعودي لـ 2 كيس أي سوف تحصل على كيس مجاني. ولمحبي عين الجمل يمكنك شراؤها من أسواق العثيم 2 كيلو بسعر 70 ريال بدلاً من 146 ريال أي سوف تستمتع بخصم أكثر من نصف السعر.

أقوي عروض العثيم السعودية

عروض العثيم السعودية اليوم توفر زبدة فول سوداني قودي ناعم بسعر 12.95 ريال. وتشمل زيت زيتون نادك عضوي بسعر 18.95 ريال. ويمكنك الحصول علي كاتشب طماطم السعودية المميز بتخفيضات 30%. ولمحبي المايونيز يمكنك شراء مايونيز فودي الرائع بسعر 12.95 ريال للحبة الواحدة. تخفيضات العودة للمدارس من اسواق العثيم تحتوي على شعيرية فيكتو خضار بسعر 33.95 ريال فقط الكرتونة الواحدة. وايضا توفر لجميع عملائها لقمة القاضي التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص بسعر 3.95 ريال بدلاً من 5.50 ريال.

أقوي عروض العثيم اليوم السبت توفر الكثير من انواع الفواكة الطازجة. مثل التفاح الاحمر والتين بحيث يمكنك شراء صندوق كامل من التين بسعر 12.95 ريال فقط. وهناك الكثير من أنواع الفواكه الأخرى مثل الرمان اليمني والخوخ والبرتقال والمشمش.