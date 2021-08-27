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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 70% ولمدة 5 أيام فقط في المقال التالي
عروض اكسترا في السعودية، شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية من أكثر الشركات المعروفة التي تقوم ببيع كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الحديثة، بالإضافة إلى وجود أقسام خاصة بالهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر، وتعمل شركة اكسترا على ضم كل الإلكترونيات الجديدة والأجهزة التي يبحث عنها العملاء في فروع الشركة.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات خيالية تصل ل 65% توسق بسرعة الآن
عروض شركة اكسترا
خصومات أكسترا بتوفير كل الأجهزة الجديدة التي يتم استخدامها في المنزل والمطبخ، حيث يبحث الكثير من العملاء عن هذه الأجهزة في الوقت الحالي، وتقوم شركة اكسترا بعمل عروض أسبوعية على كل الأقسام المتاحة في فروع شركة أكسترا، هذه العروض التي ينتظرها الكثير من العملاء للاستفادة منها ومن الخصومات التي تقوم هذه الشركة بتقديمها.
تقوم شركة أكسترا بالإعلان عن هذه العروض من خلال الموقع الإلكتروني الرئيسي الخاص بشركة أكسترا، كما تقوم الشركة بمشاركة هذه العروض في فروعها مع كل العملاء، وتعتبر هذه العروض الأشهر في المملكة والتي ينتظرها الكثير من العملاء لشراء كل الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات.
تخفيضات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا بلغ سعر مكواة باناسونيك جافة ومقاومة للالتصاق 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 129 ريال سعودي.
- بلغ سعر مكواة باناسونيك الجافة الخفيفة 1000 وات 99 ريال سعودي بدلاً من سعر 1200 ريال سعودي.
- بلغ سعر مكواة فيليبس كاوية للملابس الجافة 220 فولت 59 ريال سعودي بدلاً من سعر 79 ريال سعودي.
- بلغ سعر مكواة تيفال كاوية بخار جافة 1200 واط لون أسود 75 ريال سعودي بدلاً من سعر 99 ريال سعودي.
- بلغ سعر مكواة باناسونيك الجافة ثقيلة الوزن 249 ريال سعودي بدلاً من سعر 299 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز منقي الهواء فيليبس إصدار 800 يغطي كل المكان 629 ريال سعودي بدلاً من سعر 729 ريال سعودي.
- بلغ سعر جهاز منقي الهواء كلاس برو فلتر 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 159 ريال سعودي.
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