شوف عروض اكسترا الأسبوعية تخفيضات تصل ل 60% أقوى عروض السعودية اليوم

عروض اكسترا السعودية، الخصومات الإضافية وأكسسوارات الهاتف المحمول الجديدة مهمة جدًا للعديد من مستخدمي الهواتف الذكية في المملكة العربية السعودية، يهتم عدد كبير من الأشخاص باقتناء ملحقات جوال جديدة لزيادة جمال الهاتف وحمايته من الخدوش والاصطدامات، حيث تقدم اكسترا العروض في المملكة العربية السعودية دائمًا هناك خصومات كبيرة على ملحقات الهاتف المحمول، يمكن للجميع الاستفادة من خصومات تزيد عن 50٪ على العديد من الملحقات.

عروض اكسترا السعودية

تعتبر اسواق اكسترا من أسواق المملكة العربية السعودية المتكاملة في عالم الأجهزة والإلكترونيات، حيث أنها من أضخم الأسواق التي تقدم أجود أنواع الأجهزة والإلكترونيات، من أجهزة كهربائيّة صغيرة وأجهزة كهربائيّة كبيرة إلى كافة الإلكترونيات من هواتف ذكية ولابتوب، والأجهزة اللوحية وغيرها الكثير داخل أسواق اكسترا السعودية.

عروض اكسترا على مكيفات الهواء

خصومات اكسترا هاير مكيف جداري، 12600 وحدة، مع ايونيزر، فلتر نانو اكوا، حار بارد، خصم 40٪ بسعر 1679 ريال سعودي بدلاً من 2799 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا ال جي، مكيف جداري 21500 وحدة حرارية، بارد، خصم 38.81٪ بسعر 3579 ريال سعودي بدلاً من 5849 ريال سعودي.

باناسونيك مكيف جداري، 18000 وحدة، حار / بارد، خصم 37.84٪ بسعر 2299 ريال سعودي بدلاً من 3699 ريال سعودي.

ال جي، مكيف جداري، 18000 وحدة حرارية، حار/بارد، خصم 37.78٪ بسعر 3359 ريال سعودي بدلاً من 5399 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا