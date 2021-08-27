شوف عروض خصومات عثيم عروض مجنونة بأسعار مخفضة لمدة يومين قبل نفاذ الكمية

عروض عثيم اليوم للمأكولات التي تقدم من أقوى معارض العثيم في كل الفروع والتي تطرح كل ما يلزم المنزل ومطابخ من مأكولات ومستلزمات من أجهزة كهربائية وأدوات دراسية بسعر قليل وخصومات ليش لها مثيل وعرض لنهاية شهر ممتدة عرض واحد عليه واحد مجانا، والعروض أيضا بتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية وعلى الأجهزة الكهربائية، بخصم أسبوعي مميز لجذب العملاء ومنافسة كبرى بين العثيم وباقي معارض، وسنقدم لكم خلال السطور التالية أقوى عروض العثيم على كافة ما يحتاج له العملاء بأسعار ترضي الجميع وسنقدم لكم مجلة عثيم للعروض الأخيرة المستمرة لنهاية شهر أغسطس الحالي فتابعوا معنا.

عروض خصومات عثيم عروض مجنونة

اعتمدت معارض العثيم عدد من العروض المختلفة حيث يوجد بها عروض أسبوعية وتخفيضات يومية وعروض مجنونة لأخر الأسبوع يومي الجمعة والسبت، وتلك التي ينتظرها الكثيرين خاصة ربات البيوت لتخزين مأكولاتها طوال الأسبوع لحين عروض الأسبوع التالي، في كل أسواق العثيم وبعروض مجنونة من مأكولات وخضروات وأجهزة المطابخ الكهربائية وسنعرضها لكم باستخدامها ومجلات عروض اليوم والعروض الأسبوعية من العثيم ماركت.

عروض العثيم لمدة يومين الجمعة والسبت

بدأ العثيم بتنزيل عروض اليوم بأسعار مجنونة كما أطلق عليها، حيث عرض كيلو الطماطم الطازجة بسعر 5 ريال طماطم محمي، عرض 2 كيس بطاطس نصف مقلية عادية رفيعة من شركة أمريكانا وزن 2500 جرام بسعر 10 ريال سعودي البطاطس طازجة سريعة التحضير مناسب لكل المطابخ والعزومات المفاجأة.

عرض على دجاج داري المجمد كرتونة بها 10 قطع من الدجاج الواحدة بوزن 900 جرام، سعر حبة دجاج واحدة داري المجمدة 10 ريال سعودي، سعر كرتونة كاملة 104 ريال في عرض من 27 إلى 28 أغسطس أو حتى نفاذ الكمية، زبدة ناديك الغير مملحة وزن 100 جرام سعر 2 حبة من الزبدة الطبيعية 5 ريال سعودي لعرض اليوم من العثيم.

عرض اليوم عثيم للأجهزة الكهربائية عروض بأسعار مجنونة

القدر الرهيب في تسوية المأكولات بنصف الوقت قدر ضغط كهربائي حجم 6 لتر حلم كل سيدة في مطبخها متوفرة في عرض اليوم بالعثيم بسعر 169 ريال سعودي ماركة أنجوي، مايكروويف كليك أون سعة 20 لتر ديجيتال حجم 65 * 43، بسعر خيالي 169 ريال سعودي، مقلاة كهربائية هومر سعة 2.6 لتر بسعر 94 ريال سعودي.