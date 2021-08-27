نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية على التكييفات والمبردات من هايبر بنده Panda ضمن عروض الصيف من بنده في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أهم سلاسل المحلات الشهيرة بالسعودية، فقد حصل على هذه الشهرة الواسعة على نطاق واسع حتى امتدت إلى دول الخليج كلها، وبعض من الدول العربية الأخرى بسبب عروض بنده المميزة التي يقدمها بإستمرار لإسعاد جميع عملائه، فهو الماركت الأشهر في هذا المجال، وتنافس أسعاره جميع أسعار باقي منافسيه في جميع مدن السعودية كالرياض، والدمام، والخبر، وجدة، وغيرها، ونظراً لقدوم فصل الصيف فإن أغلب العملاء يتجهون في هذه الأيام للإقبال على شراء التكييفات، والمبردات، والمراوح، والثلاجات بأفضل الأسعار المتاحة في الأسواق، ومما لا شك فيه أن عروض بنده اليوم هي الأميز لأي زبون يبحث عن الجودة والسعر مجتمعين في مكان مناسب أو اونلاين، وتوفر عروض بنده الأسبوعية أسعار مميزة جدا على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية كما سنوضح لكم فيما يلي.

عروض بنده الأسبوعية عروض الصيف من Panda

تعد التكييفات الحالية في السوق بكل أنواعها أفضل ما رأته البشرية مما بها من مميزات، والتي تتسم بتغطيتها الواسعه على أكبر مدى، وكذلك تتميز بخاصية التربو التي تجعله يعمل بأقصى سرعة لزيادة قدرة، ومدى التكييف، وذلك لتبريد المكان، والوصول لدرجة التبريد المطلوبة، كما تتميز بالعديد من المزايا القوية لتخلصكم من حرارة الصيف.

تتميز عروض بنده الأسبوعية بقوتها وتوافرها في بنده عن باقي المحلات الكبيرة ومنها: مكيفات سبلت من دورا dora بتقنياته العالية من تكييف سخن وبارد، وتنقية الهواء، والفلترة من الشوائب الموجودة في الجو، وكذلك على مكيف شباك دورا Dora، وموزع المياه حار وبارد من جيباس Geeprs مع حافظة داخلية له، وكذلك أسعار مميزة جدا على مكيف هواء كليك أون، وكذلك يوجد تخفيضات مميزة جدا على مراوح بنده، مروحة بندة العامودية من جيباس geepas، وتنزيلات جيدة جدا على جميع أنواع الثلاجات من هايبر بنده، مثل ثلاجة وايت ويستنج هاوس white westinghouse ذات القوة الفائقة في التبريد والتي تتحمل درجات الحرارة العالية في السعودية، ودول الخليج.

أهم مميزات تكييفات Hyper panda

تتميز جميع التكييفات المعروضة في هايبر بندة من الشركات المنتجة المختلفة بالأتي: أنها لها نظام يساعد على تدفق الهواء داخل الغرف بقوة عالية، وكذلك خاصية التنظيف التلقائي الكامل الذي يمنع تكون البكيتريا مما يوفر على المستخدم التنظيف اليدوي له، وكذلك مصمم بطريقة تركيب أسهل، وكفاءة عالية، وكذلك من أهم مميزاته إمتلاكه لوحدة خارجية تمنع التآكل،.

عروض بنده الأسبوعية اليوم

تجدون عروض هايبر بنده في صفحة واحدة على الأجهزة الكهربائية من بنده مثل: قطاعات الخضراوات من مولينكس moulinex multi chopper، و moulinex chopper، وكذلك على مطحنة مولينكس moulinex blender، وعلى عصارة بلاك اند ديكر black & decker juicer، وأيضاً على القلاية بدون زيت من بالسون PALSON، وعلى غلاية KOOLEN ضمن عروض بنده اليوم، وعروض هايبر بنده على الغسالات، وعلى العديد من الأجهزة الكهربائية من عروض هايبر بنده اليوم من خلال عروض هايبر بندة هذا الأسبوع.

عرض خاص على التكييفات والأجهزة الكهربائية

عروض أخرى كثيرة كالعادة على أجهزة بنده الكهربائية، ومنها تخفيضات على: مكيف سبليت من دورا، ومكيف شباك Dora، وكذلك عرض على موزع المياه البارد وحار مع حافظة داخلية من جيباس، وكذلك تخفيضات على مكبر الصوت من سوني، ومكيف الهواء من كليك أون clikon، وعروض على مصفف الشعر من كليك أون، وعرض على ميكروويف وايت وستنجاهاوس، وعلى الثلاجات من وايت ويستن هاوس white wistonhouse.

عروض بندة على الأجهزة الكهربائية

عروض متنوعة على الأجهزة الكهربائية من هايبر بنده اليوم، ومنها: عرض مميز على ثلاجة هاوس white westinghouse refrigerator، وكذلك عرض على مروحة عامودية كليك أون، وعلى ثلاجة باب واحد جيباس، وعلى المكنسة الكهربائية من كليك أون، وعرض على المكنسة الكهربائية من أريتي، وكذلك على مكواة البخار بلاك أند ديكر black & decker.

عروض أخرى من بنده

كما تتنوع عروض بنده على الحلويات، والسناكس ومن ضمنها: عروض بندة على سكر الأسرة الخمسة كيلو بسعر مميز جدا، وكذلك على لازانيا قودي goody، وعلى مكرونة قودي، وتخفيضات على السكر الخام الطبيعي الصحي، وعلى شكولاتة كادبوري dairy milk bubbly، وعلى بسكويت أوريو كلاسيك Oreo، وعلى أنواع الكيك كلها.

وكذلك تقدم بندة عروض مميزة على الكثير من الزيوت الصحية عالية الجودة، حيث تشتمل العروض على: تخفيضات على زيوت أولايت كانولا، وكذلك على زيت الزيتون البكر المعصور على البارد من عافية بحجم 2 لتر، ومن المعروف مدى أهمية الزيوت الصحية للجسم، وخاصة زيت الزيتون، حيث يمد الجسم بالأوميجا 3، وغيرها من المواد المفيدة للجسم.

هايبر بنده اون لاين

يتميز هايبر بنده أيضا بأنه متاح لإستقبال جميع عملائه طوال أيام الأسبوع منذ السابعة صباحا، وحتى الثالثة صباحا، وفي الأعياد، وكذلك تنتشر فروعه في العديد من مولات مدن: الرياض فرع العزيزية شارع النصر، يعمل بدون انقطاع، وفي الشراع مول بالدمام، والخبر، وفرع الجمجوم بجدة، وكذلك فرع النور مول بالمدينة المنورة، والعديد من الفروع الأخرى.

كما تجدون على صفحة بندة الرئيسية، أو من خلال بنده اون لاين من خلال موقع بنده العديد من العروض على شاشات سمارت بنده ضمن بنده الكترونيات، وفي جميع اسواق بندة.

فروع هايبر بنده السعودية

فرع الرياض في العزيزية مول في شارع النصر، ومفتوح طوال اليوم.

فرع بندا في سوق الجمجوم في جدة في شارع فلسطين، ويفتح طوال اليوم أيضاً.

فروع بندة بالدمام في الشراع مول بالدمام، ويفتح طوال اليوم.

يفتح هايبر بنده في معظم الأوقات للجميع، وفي جميع المدن، وكذلك عروض منوعة على البرفانات، ومستلزمات السيارات، ومستلزمات المنزل، كنتم مع موقع ثقفني لكل جديد.

عروضات بندة Hyper Panda على التكييفات

يتوفر في فروع هايبر بنده أيضاً العديد من التنزيلات الأخرى على أسعار كلا من:

تكييف هواء بارد فقط بقدرة 1.5 حصان من ماركة I-cool أبيض اللون من يونيون أير Union air.

تكييف هواء من يونيون أير منفصل بقدرة 1.5 حصان بارد ذات وحدات حرارية بخاصية الميجا فاي.

عروض هايبر بنده لهذا الأسبوع Panda market

يوجد في جميع فروع هايبر بنده لهذا الأسبوع العديد من الخصومات والمميزات على جوالات إصدار 2021 بأنواعها المختلفة، وعلى رأسها جوال فيفو Vivo IQOO 8 pro بكاميزاته المميزة، كما يتوفر لديه العديد من المازايا الأخرى التي يبحث عنها الكثيرون كالرامات القوية ذات السرعة العالية، والذاكرة القوية.