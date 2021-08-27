شوف أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من شركات اكسترا

شركات اكسترا، أقوى الخصومات الرائعة المقدمة من شركات اكسترا، عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية توجد شركات اكسترا في جميع أنحاء المملكة، ولكن يفضل معظم العملاء السعوديين الشراء من الشركات المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات والهواتف المحمولة وأجهزة المطبخ وأجهزة المنزل وغيرها العديد من الأقسام المختلفة بالتقسيط، فتعتبر هذه الأقسام هي أحد أكثر الأقسام التي يعمل الشعب السعودي على الشراء منها.

كما يقوموا بالبحث عن أكثر الشركات تميزاً في هذا المجال بالإضافة إلى بحثهم عن طرق الشراء منها، ولهذا يفضل أغلب الشعب السعودي التعامل مع شركات اكسترا لأنها تعمل على توفير جميع احتياجاتهم، كما أن خصومات اكسترا تصل إلى 40% خصم على جميع المنتجات، فدائماً ما تقدم شركة اكسترا أفضل الأجهزة بأقل الأسعار داخل المملكة، وهذا الأمر يعد هو ما يميزها عن الشركات الأخرى، كما أن شركة اكسترا تعمل على توفير العديد من الخدمات والمميزات الهائلة للعملاء عند الشراء وذلك في جميع أسواقها التجارية أو مواقعها الإلكترونية.

عروض شركات اكسترا:

يمكنك شراء جهاز لاب توب من نوع لينوفو أيدياباد 5، مقدم من شركه اكسترا، كور أي 7، 15.6 بوصة، 16 جيجا، 512 جيجا، رمادي اللون، يأتي الجهاز مع خصم خاص يصل إلى %14.28 خصم عند شرائك الجهاز من معارض اكسترا كاش، سعر الجهاز قبل الخصم هو 4199 ريال سعودي، أما بالنسبة لسعر الجهاز بعد الخصم 3599 ريال سعودي مما يجعلك توفر مبلغ 600 ريال سعودي، كما يأتي الجهاز مع عدد 2 هدايا مجانية بقيمة 418 ريال سعودي، أيضا يمكنك شراء الجهاز بالتقسيط من تسهيل للتمويل فيمكنك التقسيط على مده 36 شهر عندما تقوم بدفع 172 ريال سعودي، كما يمكنك الحصول على خصم 10% عند قيامك باستخدام بطاقة الراجحي الائتمانية ومسبقة الدفع على المشتريات بقيمة 249 ريال سعودي أو أكثر من ذلك، ولكن بحد أقصى للخصم هو 300 ريال سعودي.

الميزات الرئيسية للجهاز:

15.6 inches FHD الشاشة.

16 GB RAM DDR4.

معالج Intel ® Core ™ i7 من الجيل الحادي عشر.

بطاقة رسومات NVIDIA® MX450.

كما أن مده ضمان الجهاز هي عامان من تاريخ الشراء.

تصميم الجهاز:

كما يتميز جهاز اللابتوب IdeaPad 5. بقائمة جذابة من الميزات المضمنة. مما يجعله مزيجًا قويًا يجمع بين الأداء والاتصال والترفيه. مع معالجات إنتل Intel ® Core ™ i7 ومعالجات Intel ® Core ™ i5 من الجيل العاشر. استمتع بمرئيات واضحة على شاشة حجم 15 بوصة عالية الوضوح FHD من معارض اكسترا جنبًا إلى جنب مع الصوت الغني لمكبرات الصوت النقي Dolby Audio. يمنحك هذا الكمبيوتر المحمول شعوراً جميلاً بتصميمه الأنيق من خلال لوحة معدنية وطلاء مثالي يمنح السطح لمسة ناعمة.