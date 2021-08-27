شوف عروض العثيم الأسبوعية حتى 31 أغسطس

عروض العثيم ، مهرجان التخفيضات من أسواق العثيم في المملكة السعودية، بمناسبة عودة الدراسة تقدم أكبر وأشهر الأسواق في المملكة السعودية أسواق عبد الله العثيم إلى جميع عملائها أقوى التخفيضات على الأجهزة المنزلية المتنوعة كما تتضمن العروض جميع السلع الاستهلاكية المنزلية، يمتلك أسواق العثيم قاعدة عملاء واسعة داخل المملكة العربية السعودية، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني، العروض سارية من 25 أغسطس الموافق 17 محرم إلى 31 أغسطس الموافق 23 محرم، قلاية السيف صحية 9 لتر بسعر 369 ريال.

تخفيضات الأجهزة المنزلية

عروض العثيم ، فرن نياكي كهربائي، يتميز فرن نياكي الكهربائي بقدرته السريعة على تسخين الطعام وتجنب طرق التسخين التقليدية كما أنه يتميز بقدرته العالية في توفير الكهرباء وسهولة الاستخدام، يأتي الفرن بنظام التشغيل والإيقاف التلقائي بعد الانتهاء من التسخين، متوفر في أسواق العثيم بسعر 199 ريال، شاشة أور ال أي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1929 ريال ، تتميز الشاشة بجودة الصورة ودرجة نقائها العالية حيث أنها تأتي مدعمة بتقنية 4k ومدعمة أيضًا بعدد 3 مخارج USB وريسيفر داخلي خاص بالشاشة وقدرتها على الاتصال بالإنترنت مباشرة.

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قميص رجالي كاجوال منوع وتي شرت رجالي، يتميز القميص والتي شيرت بالصنع من أجود أنواع الأقمشة المريحة في اللبس والقادرة على الاحتفاظ بدرجة نظافتها لأطول فترة ممكنة، يأتي القميص والتي شيرت بمختلف الأشكال والألوان كما يتوفر أيضًا جميع المقاسات من القميص والتي شيرت، متوفر القميص في أسواق العثيم بسعر 34.95 ريال للقطعة الواحدة والتي شيرت متوفر بسعر 9.95 ريال للقطعة الواحدة.

عروض العثيم اليوم

مطهر ديتول 2×1 لتر، يساعد مطهر ديتول على سعرة التخلص من الجراثيم ومنع الإصابة بأي أمراض تنتشر عن طريق لمس الأسطح كما أنه أمن جدَا على الأطفال ويحافظ على بشرة الجلد ويساعد على التخلص من البقع المختلفة والإبقاء على الرائحة المستحبة والطيبة والتخلص من جميع الروائح الكريهة، متاح في أسواق العثيم بخصم يصل إلى 20% بسعر 49.95 ريال للربطة بدلًا من 76.95 ريال.