شوف عروض العثيم الأسبوعية بالمملكة العربية السعودية

عروض العثيم ، مهرجان وعروض العودة إلى المدارس المقدمة من أسواق العثيم بالمملكة السعودية، تتضمن العروض المقدمة من أسواق عبد الله العثيم أحد أكبر وأشهر الأسواق التجارية في منطقة الشرق الأوسط إلى جميع الأسر السعودية جميع المنتجات المنزلية الغذائية ومختلف مستلزمات والأدوات المدرسية التي يستخدمها أبنائنا الطلاب، يمكنك شراء العروض بالذهاب إلى فروع أسواق في جميع أنحاء المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني العروض سارية من 25 أغسطس الموافق 17 محرم إلى 31 أغسطس الموافق 23 محرم، لحم عجل بلدي بالعظم بسعر 28.95 ريال بدلا من 47.95 ريال.

تخفيضات الحليب اليوم

عروض العثيم ، حليب نيدو بودرة، يحتوي حليب نيدو على عدد كبير من الفيتامينات والبروتينات التي تساهم في تكوين أنسجة الجسم المختلفة والتي تقوي صحة العظام وتحافظ على الجسم من الإصابة بأي نوع من الأمراض المختلفة، كما أنه مفيد جدًا للأطفال حيث يساعدهم على البناء السليم لعضلات الجسم وتقوية النظر والعظام، متوفر في أسواق العثيم بسعر 45.95 ريال لعدد 2 كيس حجم 2250 جرام بدلًا من 69.95 ريال.

عروض العثيم اليوم

لحم عجل بلدي بدون عظام، يمد لحم العجل جسم الأنسان بعدد كبير من البروتينات التي تساهم في تقوية جميع عضلات الجسم والمحافظة على صحة القلب وتقوية المناعة وتحسين صحة الجهاز الهضمي والقولون، كما أنها مفيدة جدٍا للمرأة الحامل حيث تساهم في تكوين الجنين بشكل كامل ومنع إصابة الجنين بأي أعراض مرضية، متاحة في أسواق العثيم 1 كيلو بسعر 35.95 ريال.

أقوى عروض العثيم

شنطة مدرسية ترولي 12×1، تتميز الشنطة بحجمها المميز المناسب لجميع الأعمار والقادرة على تحمل جميع الكتب والدفاتر والأقلام المدرسية كما أنها مصنوعة من أجود أنواع الأقمشة المريحة للأطفال والشباب والمتميزة بسهولة حملها، يأتي مع الشنطة صندوق الطعام و مقلمة وزمزمية ماء تتوفر الشنطة في أسواق العثيم بجميع الأشكال والأحجام المناسبة للأولاد والبنات بسعر 105 ريال للطقم كامل، طقم أدوات مدرسية كامل بسعر 10.95 ريال، يشتمل الطقم على عدد كبير من الأشكال الهندسة المختلفة و أقلام جاف متعددة الالوان وأقلام ألوان خشبية وممحاة ويتميز الطقم بجودة العالية في الاستخدام وسهولة الاستعمال من قبل الأطفال.