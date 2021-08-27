قرض جني الفرد “كم يعطي المبلغ الذي يعطيه البنك؟”

قرض جني الفرد، هناك الكثير من الأشخاص تعاني في هذا الوقت العصيب الذي تم به البلاد من عدم توافر فرص عمل لكثير من الشباب، أصبح الشباب يعتمدون على فتح مشاريعهم الخاصة سواء من حرف أو أي مهارات أخرى.

لكن دائمًا ما يوجد عاقبة النقود التي لا تسمح لهم بتحقيق هذا الحلم لكن لا داعي لهذا بعد الأن فسنقدم اليوم في هذا المقال العديد من الأخبار السارة لكم وهي قرض جني الفرد.

قرض جني الفرد

العديد من الأشخاص يتسائلبون حول القروض ىالتي يعطيها البنك وكم من الممكن أن يقوم البنك بأعطاء لشخص واحد أي ما هو الحد الأقصى الذي بإمكانه البنك أن يعطيه للفرد الواحد، كل تلك الأسئلة سنتعرف عليها من خلال هذا المقال.

كم يعطي المبلغ الذي يعطيه البنك؟

تختلف المبالغ حسب العديد من العوامل، هذه كانت المبالغ التي قامت الشركة بوضعها:

إن الأسر المنتجة تستطيع أخذ مبلغ قدره: الأسر المنتجة 7200 – 16000 .

كذلك إن المشاريع تصل إلى: لدينا المشاريع الواعدة 15000 – 50000 .

أيضًا هناك برنامج البركة الذي يصل المبلغ فيه إلى 7200 – 12000 .

كذلك يوجد لدينا البرنامج الموسمي 3000 – 5000 .

أيضًا لدينا الضمان 6000 – 12000 .

لدينا المشاريع النوعية 7000 – 50000.

كما أن لدينا القروض التقنية بقيمة 15000 – 50000 .

كذلك يوجد برامج التكامل الذي يصل إلى 9600 – 15000 .

هناك أيضًا لدينا برنامج داعم 6000 إلى 10000 .

كذلك لدينا أهم برنامج وهو البرامج الفردية التي تبدأ من 10000.

بالإضافة إلى البرامج الجماعية التي تبدأ من 5200.

يمكنك التواصل مع قرض الجاني لمعرفة المزيد من المعلومات أو يمكنك التواصل معهم عن طريق صفحتهم الرسمية.

شروط قرض الجني الفردي

يوجد سن معين للسيدات يبدأ من 18 إلى 60 عام، أما إذا كانت الفتاة التي ترغب في سحب القرض أقل من 18 عام فيمكن بكل بساطة أن تجعل والدتها تسجل بدلًا عنها.

وكذلك إذا كانت السيدة التي ترغب في سحب القرض أكبر من 60 عام يمكن أن تجعل إحدى بناتها تسجل عنها.

يجب أن يوجد كفيل أو ضامن لأن هذا من شروط سحب القرض وهذا الكفيل أو الضامن يجب أن يكون من الأفراد الذ1ين يسكنون في الحي.

نصائح قرض جني الفرد