شوف أجدد عروض سوني السعودية على الأجهزة الإلكترونية

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عمر شويل - جدة نوفر لكم اليوم أجدد عروض سوني السعودية على الأجهزة الإلكترونية والتي ينتظرها الكثير من متابعي الشركة مع العلم أن العروض المتوفرة ليست فقط على فئة معينة أو سلعة بعينها ولكنه يوفر للعملاء عروض وتخفيضات على الأجهزة الإلكترونية والملحقات مثل السماعات ولوحة المفاتيح وغيرها لمزيد من التفاصيل زوروا موقع ثقفني الذي يمنحكم العديد من الخصومات والعروض الهائلة المتاحة في المتاجر السعودية.

عروض سوني السعودية على الشاشات

بدأت وبقوة عروض سوني السعودية على المنتجات والتي وجدت إقبالاً وتفاعلاً من المستهلكين منذ بدأ الإعلان عن تلك العروض عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لا تفوت الفرصة الآن وكن واحدًا من مئات الفائزين بعروض وتخفيضات سوني الرائعة.

شاشة سوني 55X80J المتوفرة بسعر لا يصدق فقط 3699 ريال سعودي.

تحتوي على العديد من المزايا مثل:

صورة واضحة وبألوان واقعية تضمن لك أفضل تجربة مشاهدة على الإطلاق.

كما تتميز أيضًا بصوت واضح وقوي تجعلك تشعر بأجواء سنيمائية مذهلة.

يمكنك الآن توفير 300 ريال سعودي واحصل على الشاشة بأقوى خصم من سوني.

عروض سوني السعودية على سماعات الرأس

استمتع الآن بأقوى الخصومات والعروض التي تقدمها شركة سوني للإلكترونيات ولا تفوت عليك الفرصة وقم بشراء ما تريد الآن.

سماعة أذن لاسلكية من سوني بسعر لا يصدق 600 ريال سعودي.

تحتوي على العديد من المزايا:

بطارية من الليثيوم أيون والتي تمكنها من العمل حتى 30 ساعة بدون توقف.

كما تتميز أيضًا بصوت واضح خالي من التشويش أو التداخل.

كما يمكن توصيلها بكل سهولة للهاتف أو اللاب توب من خلال البلوتوث.

تتوفر باللون الأزرق الداكن.

سماعة سوني MDR-XB550AP/L المتوفرة بسعر لا يصدق 200 ريال سعودي.

تحتوي على العديد من المزايا:

تتوافق مع أجهزة الأندرويد.

كما تتميز بتصميم أنيق من الفولاذ المقاوم للصدأ أو الكسر.

استمتع الآن بتجربة صوتية مميزة تجعلك بعيدًا عن العالم الخارجي.

يمكنك أيضًا التحكم في مستوى الصوت والرد واستقبال المكالمات.

مكبر الصوت من سوني SES-XP700 بسعر 1848 ريال سعودي.

الذي يحتوي على العديد من المميزات: