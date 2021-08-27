شوف عروض أسواق نستو للدرجات المنطقة الشرقية إلى يوم 5 سبتمبر

عروض نستو المنطقة الشرقية، تقدم أسواق نستو التجارية في المنطقة الشرقية عروضًا جديدة بعنوان مهرجان الدراجات في نستو حيث يعشق جميع الأطفال الدراجات بمختلف أنواعها ومع اختلاف المرحلة العمرية لكل طفل تختلف مع الدراجة المناسبة معه وأعلن نستو في المنطقة الشرقية عن توفير الكثير من أنواع الدراجات اللعبة للأطفال ويستمر العرض حتى يوم الأحد الموافق الخامس من شهر سبتمبر تابعوا معنا للإطلاع على عروض نستو المنطقة الشرقية الأسبوعية.

عروض الأسبوع في نستو المنطقة الشرقية

تقدم أسواق نستو التجارية عروض مختلفة بكل مرة على منتجات متنوعة سواء كانت الأحذية أو المنتجات الغذائية أو الألعاب للأطفال أو أدوات المنزل والأجهزة الكهربية ولكنها هذا الأسبوع حتى يوم 5 سبتمبر القادم تقدم عروض رائعة على درجات الأطفال بمختلف الانواع بأسعار لا تقبل المنافسة وإليكم مجلة عروض نستو لهذا الأسبوع:

دراجة ثلاثية لون وردي سيكل سعرها 95 ريال سعودي بدلًا من 129 ريال سعودي في الإحساء والخبر فقط.

سيكل ثلاثية العجلات بموسيقى خفيفة لونها أخضر بسعر 109 ريال سعودي بدلًا من 179 ريال سعودي.

وسيكل لون أحمر ثلاثية العجلات موسيقى خفيفة سعرها 99 ريال سعودي بدلًا من 139 ريال سعودي.

دراجة سيكل لون أزرق ثلاثية العجلات سعرها 79 ريال سعودي بدلًا 119 ريال سعودي.

سيكل لون اصفر ليموني بسعر 69 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال سعودي.

عجلة ثلاثية لون وردي سعرها 119 ريال سعودي بدلًا من 149 ريال سعودي.

وعجلة 16 إنش سعرها 229 ريال سعودي بدلًا من 329 ريال سعودي.

عجلة 14 إنش سعرها 149 ريال سعودي بدلًا من 229 ريال سعودي.

سكوتر Pulcandy وردي سعره 49 ريال سعودي بدلًا من 69 ريال سعودي.

سكوتر Pulcandy Skating بنفسجي سعره 79 ريال سعودي بدلًا من 109 ريال سعودي.

لوح تزلج بأشكال متنوعة سعره 59 ريال سعودي بدلًا من 99 ريال سعودي.

سيارة شحن C car سعرها 529 ريال سعودي بدلًا من 659 ريال سعودي.

سيارة جيب قابلة للشحن سعرها 499 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

سيارة زرقاء قابلة للشحن سعرها 395 ريال سعودي بدلًا من 499 ريال سعودي.

سارعوا بشراء ما ترغبون من عروض أسواق نستو قبل انتهاء المدة وانتهاء الكمية.