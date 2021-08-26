شوف أقوى عروض العثيم المميزة والمتنوعة على جميع الأجهزة لا تفوتها ALOthiam

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عروض العثيم تقدم أقوى عروضها وتخفيضاتها تحت شعار من الآخر يا بلاش. كما أنها تعما دائما على راحة عملائها من جميع الجوانب، سواء أكان من ناحية السلع الغذائية أو الأجهزة. فدائما متاجر ALOthiam تستحوذ على تفكير عملائها بتقديم أفضل الخصومات والتخفيضات المذهلة سواء على الأجهزة الكهربائية، أو المنزلية، أو الإلكترونية بأسعار تناسب جميع عملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. كما تسعى دائماً على تقديم أفضل الماركات العالمية. في هذا المقال نقدم لكم من خلال موقع ثقفني مجموعة مذهلة من العروض المختلفة والمثيرة. أقوى عروض العثيم الجديدة على الأجهزة الإلكترونية تقدم متاجر عبد الله العثيم مجموعة مميزة ومختلفة على الهواتف والشاشات الإلكترونية وأسعار من الأخر يا بلاش. جوال سامسونج اي 51، حيث يمتلك الجهاز عدة مميزات هي أنه يعمل بنظام أندرويد، وحجم الشاشة 128 جيجا بايت، ورام مساحته 6 جيجا بايت. كما أن دقة الكاميرا 48+12+5+5 ميجا بكسل، وقوة البطارية 4000 ملي أمبير، وشبكة 4G. بسعر مميز 964 ريال سعودي.

لابتوب اتش بي، يعمل بنظام دي أو اس DOS، بشاشة عرض حجمها 14 بوصة. كما يمتلك قرص تخزين مساحته 1 تيرا بايت، ومساحة التخزين العشوائية 4 جيجا بايت رام. بسعر خيالي هو 1245 ريال سعودي.

شاشة أور ال اي دي سمارت، يمتلك شاشة عرض مساحتها 55 بوصة، ودقة وضوح الشاشة عالية زهي الترا اتش دي، 4K. تلفزيون ذكي بسعر 1499 ريال سعودي. تخفيضات مثيرة من ALOthiam على الأجهزة الكهربائية والمنزلية المهمة يقدم ALOthiam خصومات مذهلة على الأجهزة الخاصة والمهمة لكل بيت سواء كانت أجهزة كهربائية أو منزلية بأسعار خيال. خصم 31.25 ريال على مكواة فيليبس جاف. بسعر 55 ريال بدلاً من 86.25 ريال سعودي.

احصل على طقم طبخ هوم اواي، الطقم مكون من 8 قطع كاملة. بسعر 99 ريال بدلاً من 171.96 ريال سعودي، واستفيد عزيزي العميل من الخصم وهو 72.96 ريال قبل نفاذه. قلاية السيف صحية، سعة القلاية 9 لتر، كما تستطيع الحصول على طعام أمن وصحي من خلالها. احصل عليها بسعر 369 ريال سعودي.

احصل على شواية كولين، فهي شواية متعددة الاستخدامات، مع ضمان لمدة عامين. بسعر خيالي 99 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أقوى عروض العثيم المميزة والمتنوعة على جميع الأجهزة لا تفوتها ALOthiam - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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