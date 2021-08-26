لو عرفتم السر وراء حرق 3 قطع من لبان الدكر يوميا في البيت لفعلتم هذا الشيء كل يوم

لو عرفتم السر وراء حرق 3 قطع من لبان الدكر يوميا في البيت، تنمو في بعض الدول الأفريقية بالإضافة إلى اليمن وعمان أشجار تسمى (أشجار بوسويليا)، وبتم تجفيف هذه الأشجار ويطلق على عصارتها اسم لبان الدكر، ولهذه العصارة فوائد كثيرة جداً لا حصر لها. حيث تم استخدامه منذ القدم في علاج الكثير من الأمراض، بالإضافة إلى رائحته الجميلة التي يحبها الجميع.

السر وراء حرق 3 قطع من لبان الدكر يوميا في البيت

يمكن لأي امرأة تعاني من آلام الدورة الشهرية أو عدم انتظامها الاستفادة من لبان الدكر وذلك عن طريق حرقه، حيث يساعد استنشاق رائحته على ضبط مستوى هرمون الاستروجين في الجسم، وهو الهرمون المسئول عن الطمث أو الدورة الشهرية لدى الإناث، كما أن المداومة على استنشاق بخور لبان الدكر يقلل فرصة تكون ألياف داخل الرحم، والتي تعتبر من أسباب الإصابة بالأورام السرطانية في هذا المكان.

يمكن استخدام لبان الدكر لطرد أي حشرات مزعجة من المنزل وخاصةً في فصل الصيف، الذي تنتشر فيه الحشرات بشكل كبير داخل المنازل، فبمجرد إشعال لبان الدكر في المنزل تهرب الحشرات من رائحته القوية.

رائحة لبان الدكر المحروق من الروائح الفعالة في علاج حالات الأرق، فبمجرد إشعال لبان الدكر في غرفة النوم يتمتع الإنسان بنوم عميق وهادئ، وهذا لأن لبان الدكر يساعد العقل على الاسترخاء والتوقف عن التفكير.

يمكن استخدام لبان الدكر في علاج حالات الربو، وهذا لأن المواد الداخلة في تكوين لبان الدكر تمنع تكوين مادة تسمى اللوكوترينات، وبالتالي يحدث انقباض كبير في عضلات الشعب الهوائية، وبالتالي تخف حدة السعال الذي يعاني منه مرضى السرطان بشكل كبير، لذلك ينصح جميع الأطباء مرضى الربو والأمراض الصدرية المداومة على حرق لبان الدكر واستنشاقه بشكل دوري.

فوائد أخري للبان الدكر

يمكن الاستغناء عن المعطرات المنزلية أو البخور واستبدالها بلبان الدكر، حيث يمكن تعطير المنزل بالكامل وخاصة المطبخ والحمام ببخور لبان الدكر، كما يمكن تعطير الملابس بجميع أنواعها سواء للصغار أو الكبار، وللعلم فإن رائحة لبان الدكر تدوم لفترة طويلة.

استنشاق بخور لبان الدكر بشكل دوري يرفع بنسبة كبيرة من مناعة الإنسان، وهذا لأن رائحة لبان الدكر تحفز الجسم على زيادة عدد كريات الدم البيضاء، والتي بدورها ترفع من كفاءة الجهاز المناعي.